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ДПСУ назвала кількість хасидів, які вже прибули в Україну

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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ДПСУ назвала кількість хасидів, які вже прибули в Україну
Масовий приїзд хасидів напередодні Рош га-Шана спостерігався в Україні і в попередні роки – до та після 2022 року
фото:depositphotos

За останні три дні прикордонники фіксують значне збільшення потоку паломників

Понад 31 тис. паломників-хасидів уже прибули в Україну. Перші організовані групи почали перетинати український кордон ще у 20-х числах серпня, однак найбільше зростання потоку прикордонники фіксують останні три дні. Про це «Главкому» розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, спочатку кількість паломників, які приїжджали в Україну, була значно меншою. В окремі дні кордон перетинали кілька сотень хасидів, а в інші – лише кілька десятків.

Суттєве збільшення потоку почалося протягом останніх трьох днів. Зокрема, за понеділок і вівторок в Україну прибули 11,6 тис. паломників-хасидів.

За минулу добу кількість тих, хто перетнув кордон на в'їзд в Україну, становила 13,7 тис. осіб.

«Останні три дні ми бачимо суттєве збільшення кількості тих, хто прибуває в Україну», – зазначив Демченко.

Водночас, за словами речника ДПСУ, така динаміка перед великим паломництвом спостерігалася і в попередні роки. Він наголосив, що паломники зазвичай прибувають організованими групами.

 За словами Демченка, значна кількість паломників очікується також протягом сьогоднішнього дня.

Нагадаємо, що у 2026 році Рош га-Шана – єврейський Новий рік – розпочнеться із заходом сонця у п'ятницю, 11 вересня, і завершиться ввечері в неділю, 13 вересня. За єврейським календарем, це 1–2 тишрея 5787 року.

Одним із найвідоміших місць святкування Рош га-Шана за межами Ізраїлю є Умань на Черкащині. Щороку сюди приїжджають брацлавські хасиди, щоб зустріти Новий рік біля могили рабі Нахмана – засновника брацлавського напряму хасидизму. Саме тому напередодні Рош га-Шана до Умані прибувають тисячі паломників.

Цьогоріч через проведення Рош га-Шана та міркування безпеки в Умані з 4 до 17 вересня діє особливий режим в'їзду, виїзду та пересування. На окремих напрямках в'їзд транспорту обмежують, а на інших працює посилений контрольно-пропускний режим. Також у районі паломництва діють додаткові обмеження щодо продажу алкоголю, піротехніки, ножів та інших колючо-ріжучих предметів, пневматичної зброї та предметів, які її імітують.

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Теги: прикордонники хасиди Умань

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