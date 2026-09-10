Яке релігійне свято відзначається 11 вересня 2026: традиції та молитва

Преподобний отче Силуане, моли Бога за нас!

О святий угоднику Божий, преподобний отче Силуане, прийми нашу молитву та попроси у Господа милості й захисту для нас. Навчи нас смирення, любові та терпіння, допоможи зберігати мир у душі й не втрачати віри у важкі часи.

Моли Господа про прощення наших гріхів, зміцнення духу, здоров’я та душевний спокій. Нехай за твоїми молитвами Господь оберігає нас і наших близьких від усякого зла та дарує сили долати життєві випробування.

Преподобний отче Силуане, моли Бога за нас.

Амінь.