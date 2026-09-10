Яке релігійне свято відзначається 11 вересня 2026: традиції та молитва
Свята 11 вересня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Силуана Афонського
11 вересня православна церква вшановує пам'ять преподобного Силуана Афонського – одного з відомих православних подвижників XX століття.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 11 вересня 2026 року.
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті преподобного Силуана Афонського
11 вересня православна церква вшановує пам’ять преподобного Силуана Афонського – одного з відомих православних подвижників XX століття. Він народився 1866 року в Тамбовській губернії, а згодом залишив світське життя та оселився на Святій горі Афон, де провів десятиліття у молитві й духовних пошуках. Силуан Афонський відомий своїми повчаннями про смирення, любов до людей та молитву за весь світ. Його духовна спадщина й сьогодні залишається важливою для православних християн.
Молитви дня
Преподобний отче Силуане, моли Бога за нас!
О святий угоднику Божий, преподобний отче Силуане, прийми нашу молитву та попроси у Господа милості й захисту для нас. Навчи нас смирення, любові та терпіння, допоможи зберігати мир у душі й не втрачати віри у важкі часи.
Моли Господа про прощення наших гріхів, зміцнення духу, здоров’я та душевний спокій. Нехай за твоїми молитвами Господь оберігає нас і наших близьких від усякого зла та дарує сили долати життєві випробування.
Преподобний отче Силуане, моли Бога за нас.
Амінь.
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:
- Якщо багато павутиння – осінь буде теплою.
- Якщо журавлі летять високо, осінь буде довгою та теплою.
- Якщо йде дощ – зима буде сніжною та холодною.
- Цей день вважався невдалим для будь-яких починань.
Що не можна робити
- Не сваритися, не ображати інших і не пліткувати.
- Не брехати та не поширювати чутки.
- Не вступати в конфлікти.
- Не зловживати алкоголем і не влаштовувати гучних розваг.
- Не займатися без потреби важкою фізичною роботою.
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