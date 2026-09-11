В Умані усі вулиці заповнені хасидами: вони молилися за Україну (відео)

80% паломників прибуває з Ізраїлю, а решта – зі США, Канади та країн Європи

11 вересня відбулась наймасовіша спільна молитва хасидів – Тікун а-Клалі

В Умань станом на ранок 11 вересня прибуло понад 45 тис. паломників-хасидів. Про це «Суспільному» повідомила піар-директорка Міжнародного доброчинного фонду імені Рабі Нахмана з Бреславу Анастасія Баришнікова, пише «Главком».

За словами Баришнікової, сьогодні після другої години ночі розпочалася підготовка до святкування юдейського Нового року Рош га-Шана – паломники почали молитися. Також вони відвідують синагоги. А опівдні відбулася наймасовіша спільна молитва хасидів – Тікун а-Клалі.

«Молитва про всеосяжне прощення відбувається одночасно у всьому світі і паломники вже четвертий рік поспіль моляться не лише за своє благополуччя, а й за мир в Україні», – зазначила Баришнікова.

Директорка доброчинного фонду «Історико-культурний центр міста Умань» Ірина Рибницька зазначила, що 80% паломників прибуває з Ізраїлю, а решта – зі США, Канади та країн Європи.

Нагадаємо, в Умані Черкаської області з 4 до 17 вересня діятиме особливий режим в’їзду, виїзду та пересування містом. Обмеження запроваджують у зв’язку з проведенням Рош га-Шана та приїздом паломників-хасидів.

До слова, у 2026 році Рош га-Шана – єврейський Новий рік – розпочнеться із заходом сонця у п'ятницю, 11 вересня, і завершиться ввечері в неділю, 13 вересня. За єврейським календарем, це 1–2 тишрея 5787 року. Одним із найвідоміших місць святкування Рош га-Шана за межами Ізраїлю є Умань на Черкащині. Щороку сюди приїжджають брацлавські хасиди, щоб зустріти Новий рік біля могили рабі Нахмана – засновника брацлавського напряму хасидизму. Саме тому напередодні Рош га-Шана до Умані прибувають тисячі паломників.