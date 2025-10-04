Головна Країна Події в Україні
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на новий міжнародний поїзд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Поїзд вирушатиме з Києва о 06:30 та прибуватиме до Бухареста о 06:47 наступного дня
фото з відкритих джерел

Квитки на новий поїзд Київ – Бухарест вже доступні. У дорозі пасажири проведуть близько доби

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на новий міжнародний поїзд Київ – Бухарест. З 10 жовтня він курсуватиме щодня, поєднуючи Україну та Румунію. Як інформує «Главком», про це написали в Мінрозвитку.

Поїзд вирушатиме з Києва о 06:30 та прибуватиме до Бухареста о 06:47 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення заплановане з румунської столиці о 19:10, а прибуття до Києва – о 19:41.

Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухареста – Gara de Nord. Саме звідси регулярно курсують швидкісні електрички до міжнародного аеропорту.

Вартість квитка у купейному вагоні становить близько 3800 грн. Придбати їх можна вже зараз у застосунку чи на офіційному сайті «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у роботі офіційного сайту та мобільного додатку «Укрзалізниці» 2 жовтня стався масштабний збій, через який було неможливо зайти на платформи для купівлі квитків, перевірки розкладу чи управління бронюваннями.

Також Кабмін оновив склад наглядової ради «Укрзалізниці», Лещенка знову залишили при посаді. 

