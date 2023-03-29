Після виселення Московського патріархату з Лаври сталося диво: хрести посвітлішали

Хрести на Лаврі посвітлішали після виселення служителів УПЦ МП

Служителі Московської церкви протягом місяця переконували вірян, що через їх виселення у Лаврі потемніли хрести, чим провокували численні жарти та звинувачення у поширенні забобонів. Але сталося диво: після виселення служителів УПЦ МП хрести на Лаврі посвітлішали, повідомляє кореспондент «Главкома».

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Раніше в Києво-Печерській лаврі на Трапезному храмі почорніли хрести. Скандальний митрополит Павло вже встиг заявити, що хрести нібито потемніли після богослужіння ПЦУ у цьому храмі. Натомість у ПЦУ наголосили, що хрести потемнішали ще за часів УПЦ МП, а заяви про якийсь «символізм» чи «знак» – це намагання маніпулювати вірянами.

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Речник Священного Синоду ПЦУ Євстратій Зоря наголосив, що ченці Московського патріархату займаються брехнею і шаманізмом замість правди і православ’я. Через маніпуляції вірянами представники московського патріархату намагалися уникнути виселення з Києво-Печерської лаври.

Попри те, що митрополит Павло вірить у Божі знаки, він ніяк не прокоментував те, що під час його останньої промови в Лаврі на голови вірян упав лід.

Зазначимо, що останній день представників УПЦ МП у стінах Києво-Печерської лаври проходить доволі насичено. На території святині зібралося чимало вірян Московського патріархату, пройшов молебень. Основні події відбуваються довкола Хрестовоздвиженської церкви на території Києва-Печерської лаври. Владика Павло після завершення літургії закликав прихожан церкви приходити завтра на молитву.

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Нагадаємо, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Зазначимо, що так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.