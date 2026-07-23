Південь України накриють значні дощі: погода на 23 липня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють комфортні 22–24° тепла

У четвер, 23 липня, більшість України проведе день без опадів, але південь країни знову опиниться під ударом атмосферного фронту – Одещину та Крим накриють значні дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Атмосферний фронт цього разу обрав мішенню південь країни: у південній частині України очікуються помірні дощі, на Одещині та в Криму – значні, з грозами. На решті території поле слабко підвищеного тиску забезпечить погоду без опадів – лише на заході країни вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. На висотах із північного заходу продовжує надходити прохолодне повітря – воно й утримуватиме температуру в помірних межах.

Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 10–15°, на півдні та сході країни 14–19°; вдень 21–26°, у східних областях до 29°. У Карпатах, де прохолода відчувається найгостріше, вночі лише 3–8°, вдень 12–17°.

У четвер, 23 липня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується – столиця знову залишиться осторонь негоди. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 10–15°, вдень 21–26°; у Києві вночі 12–14°, вдень 22–24°.

Нагадаємо, вчора Одещина вже потрапляла під удар атмосферного фронту – синоптики попереджали про грози з градом і шквалами в окремих районах. Схоже, південь країни ще не вийшов із зони нестійкої погоди. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 20–26 липня 2026 року.