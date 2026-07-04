Зеленський запропонував Путіну зустрітися в нібито захопленій Костянтинівці

Президент висміяв заяви глави Кремля про окупацію міста та назвав їх черговою брехнею

Президент України Володимир Зеленський іронічно відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині, пише «Главком».

Глава держави запропонував Путіну провести зустріч у місті, якщо воно справді перебуває під контролем російських військ.За словами президента, під час розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом він поінформував його про реальну ситуацію на фронті та наголосив, що Росія поширює неправдиву інформацію.

«Зараз, напередодні Дня незалежності Америки, Путін вирішив збрехати світу і Президенту Америки щодо ситуації на фронті: заявляє про начебто захоплення росіянами Костянтинівки на Донбасі. Звісно, що це неправда – це просто чергова російська брехня», – сказав Зеленський.

Президент також з іронією запропонував російському диктатору підтвердити власні слова.

«Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів», – заявив глава держави.

Крім цього, Зеленський повідомив, що під час розмови з канцлером Німеччини обговорив постачання ракет для систем Patriot. За його словами, зараз це є одним із ключових питань, адже Росія робить ставку на масовані ракетні удари по Україні.

Напередодні Володимир Путін під час наради з російськими військовими заявив про нібито встановлення контролю над Костянтинівкою. За його словами, захоплення міста мало б відкрити російським військам шлях до Слов'янська та Краматорська.

Втім, ці заяви не підтверджують ані українські військові, ані незалежні аналітичні проєкти. За даними DeepState, лінія фронту проходить за кілька кілометрів від Костянтинівки, а бої тривають на підступах до міста. Російські війська ведуть наступальні дії в районах Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру, однак контролю над Костянтинівкою не мають.

За даними Генштабу, Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. Інформація про нібито захоплення міста російськими військами, яку напередодні озвучив російський диктатор Володимир Путін, не відповідає дійсності.

«Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові частини та підрозділи 19 АК УВ(с) «Схід» продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього», – заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.