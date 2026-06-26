Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

Кого насправді прикриває російське ППО

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чим більше ППО перекидають до Москви, тим очевидніше видно справжні пріоритети Кремля
фото: t.me/akovalenko1989

Кремль рятує Москву, оголюючи фронт. Що з цього для України

Ніч на 25 червня видалася для окупованого Криму темною в прямому сенсі. Під ударом опинилися Таврійська і Балаклавська ТЕЦ, і півострів занурився у блекаути – Сімферополь, Севастополь, Євпаторія, Ялта, яку на якийсь час знеструмило повністю. Фіксували потужний вибух у районі аеродрому «Кача». Окремо уражали радари й мости на окупованих територіях, якими перекидали війська й боєприпаси.

Самі по собі ці удари – вже неприємність. Але цікавіші вони в поєднанні з тим, що останнім часом фіксує українська розвідка: Росія стягує протиповітряну оборону до Москви, Валдаю і Керченського мосту. Навколо столиці – сотні пускових С-400, С-500 і «Панцирів», на Валдаї формують окрему дивізію ППО. А на інших напрямках лишається по кілька пускових на величезні ділянки.

Ось тут і ховається головне. Протиповітряна оборона – ресурс кінцевий. Кожна пускова, яку стягнули під Москву берегти спокій керівництва, – це пускова, знята з прикриття фронту й тилових заводів. Захищаючи владу, Кремль фізично оголює все інше. І це навіть не українська оцінка – це їхня власна логіка пріоритетів, яку видно неозброєним оком.

Зеленський, коментуючи Крим, сказав, що операція чітко прорахована, і що за умови передачі погодженого партнерами озброєння Україна оперативно забезпечить умови, коли Росія буде змушена обрати мир.

І тут потрібна чесність. Ця теза прямо обумовлена рішенням партнерів про зброю, якої ще не передали. Це гіпотеза з умовою, а не доконаний факт, і подавати її чесно означає не видавати бажане за дійсне. Поки що ми бачимо не «примус до миру», а створення передумов для нього.

Що з цього для України. Кримський напрямок перестав бути просто фронтом – він став дзеркалом російських пріоритетів. Чим більше ППО стягують берегти Москву й міст, тим очевидніше, що Кремль обирає, що йому насправді дороге. А все, що поза цим вибором, – і фронт, і тилові НПЗ – лишається дедалі відкритішим.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Крим росія війна Україна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новобранці 118-ї окремої механізованої бригади тренуються поблизу лінії фронту, Запорізька область, квітень 2026 року
Що передбачає армійська реформа та як її оцінюють військові?
19 червня, 15:00
Мстислав Чернов є режисером фільму «2000 метрів до Андріївки»
Стрічка «2000 метрів до Андріївки» отримала премію «Еммі»: подробиці
29 травня, 15:22
Військовий аеродром знаходиться у Воронежі
У Воронежі атаковано військовий аеродром «Балтимор» (відео)
27 травня, 07:39
Відбулося засідання Ради оборони Харківської області
На Харківщині розширено зону обов’язкової евакуації: перелік населених пунктів
2 червня, 16:49
Стратегічний водний шлях фактично паралізований іще з початку американсько-іранського конфлікту
Іран заявив про повне закриття Ормузу, США спростували
11 червня, 03:47
Мешканці повідомили про пожежу та серію вибухів після удару безпілотників
Дрони атакували залізничний міст через Північно-Кримський канал
18 червня, 02:10
Президент зауважив, що уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту
Нічні удари по окупованому Криму. Президент назвав уражені об'єкти і пояснив їх значення
21 червня, 10:57
Буданов назвав реформи та відданість демократії головною зброєю України проти російських інформаційних атак
Буданов пояснив, чому Кремль панічно боїться європейського успіху України
23 червня, 16:10
Михайло Дегтярьов відомий своєю підтримкою війни Росії проти України
Керівник російського спорту обурився через заяву мера румунського міста, який хоче заборонити прапор РФ
Вчора, 11:29

Ігор Петренко

Кого насправді прикриває російське ППО
Кого насправді прикриває російське ППО
Україна б'є туди, де Росії найболючіше: нова логіка війни
Україна б'є туди, де Росії найболючіше: нова логіка війни
Час спливає: чому ультиматум Зеленського Лукашенку може завершитися ударом
Час спливає: чому ультиматум Зеленського Лукашенку може завершитися ударом
Не лише орден: які ризики для України ховаються у заяві Навроцького
Не лише орден: які ризики для України ховаються у заяві Навроцького
Росія б'є по соборах, Україна – по нафтопереробці: у чому різниця
Росія б'є по соборах, Україна – по нафтопереробці: у чому різниця
Зеленський зробив два несподівані сигнали Путіну: що вони означають
Зеленський зробив два несподівані сигнали Путіну: що вони означають

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua