Одещина: припинено активні пошуки дівчинки, яку п'ять днів тому віднесло у відкрите море

Операція проводилася на небезпечному стихійному пляжі, що становило загрозу для працівників ДСНС

На Одещині рятувальники припинили активну фазу пошуків 10-річної Софії Потьомкіної. Її п'ять днів тому течією віднесло у відкрите море. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «УП. Життя».

Речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеської області Марина Мартиненко зазначила, що відразу після зникнення представники Військово-морських сил знайшли надувне коло дівчинки. Відтоді тривала пошукова операція за участі рятувальників.

Фахівці обстежували надводну поверхню та морське дно, однак тепер активні пошуки завершили. Операцію проводили на небезпечному стихійному пляжі, що становило загрозу для працівників ДСНС.

Нагадаємо, про зникнення школярки відомо ввечері 19 червня. Дитина відпочивала на стихійному пляжі з прабабусею і зникла під час купання в морі. Раптовий порив вітру підхопив дитячий круг і вмить затягнув дівчинку у відкрите море.

До слова, 24 червня на Закарпатті рятувальники знайшли та підняли з Тиси тіло 10-річного хлопчика. Його шукали понад дві доби поблизу села Гетиня.

Раніше на Івано-Франківщині рятувальники виявили на річці Дністер тіло хлопця 2013 року народження. Психологи ДСНС надали допомогу та підтримку членам сім’ї та близьким хлопця.