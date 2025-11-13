Головна Київ Новини
Каскад озер у Бородянці зариблено коропами та білими амурами (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Каскад озер у Бородянці зариблено коропами та білими амурами (фото)
У водойми випустили 637 коропів та 667 білих амурів загальною вагою 400 кілограмів
фото: Київська обласна військова адміністрація/Telegram

Зариблення сприяє оздоровленню екосистеми озер: білі амури допомагатимуть очищати водойми від зайвої рослинності, а коропи підтримуватимуть природний баланс

У рамках відновлення Бородянської громади та екологічного оздоровлення довкілля, Київський рибоохоронний патруль спільно з громадськістю провів зариблення каскаду озер. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, інформує «Главком».

Повідомляється, що у водойми випустили 637 коропів та 667 білих амурів загальною вагою 400 кілограмів. Наголошується, що зариблення має не лише екологічний, але й соціальний ефект, дозволяючи мешканцям відпочити та порибалити, відволікаючись від повсякденних турбот.

Зариблення сприяє оздоровленню екосистеми озер: білі амури допомагатимуть очищати водойми від зайвої рослинності, а коропи підтримуватимуть природний баланс.

Голова Київської ОДА Микола Калашник наголосив, що російська агресія завдала Київщині серйозних екологічних загроз через системне руйнування природного балансу.  «Захист природи є невід’ємною складовою нашої безпеки та запорукою майбутнього. Осіння кампанія із зариблення водойм триває по всій Київщині», – зазначив він.

Нагадаємо, з 1 листопада 2025 року в Україні набуває чинності осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Цей захід є щорічним, оскільки він має критичне значення для збереження рибних ресурсів під час холодного сезону, коли риба стає найбільш вразливою. Громадянам слід дотримуватися законодавства, адже покарання за браконьєрство є надзвичайно суворим і включає не лише адміністративні штрафи, але й колосальні суми компенсації за кожну виловлену рибину.

Теги: Київщина рибальство риба Бородянка

