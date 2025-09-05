Головна Гроші Особисті фінанси
Українська блогерка отримала штраф у майже 5 млн грн за рекламу казино

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Українська блогерка отримала штраф у майже 5 млн грн за рекламу казино
Русалочка XL називала азартні ігри «корисними для настрою та концентрації»
фото: Instagram/blogger_awards.ua

Агентство зʼясувало, що блогерка створювала контент для просування нелегального грального бізнесу

Державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity наклало штраф у 4,8 млн грн на блогерку-мільйонницю Русалочку XL за незаконну рекламу азартних ігор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу агентства.

Зазначається, що інфлюєнсерка у серпні розмістила в соцмережі Instagram відео, де називала азартні ігри «корисними для настрою та концентрації», розповідала про нібито особистий виграш і додала посилання для переходу на сайт казино.

«Під час перевірки ми з’ясували, що блогерка навіть не зареєстрована як гравець в онлайн-казино, яке рекламує. Тобто її «виграшна історія» була вигадана, а сам контент – створений для просування нелегального грального бізнесу», – йдеться в заяві PlayCity.

Раніше держагентство PlayCity повідомляло, що оштрафувало Telegram-канал «Труха Україна» на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино. Канал у месенджері систематично рекламував азартні ігри.

До слова, в Україні запрацювало державне агентство «ПлейСіті»: його створили замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Метою «ПлейСіті» є зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим. Керівником держагентства став Геннадій Новіков, який до цього обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

