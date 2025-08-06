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На станцію Вернадського завітав леопард: відео від українських полярників

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
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Українські полярники зафільмували незвичного гостя на станції
фото: Korrespondent.net

Полярники припустили, що морський леопард хотів «віджати» крижину у тюленя-крилеїда

Українську антарктичну станцію відвідав незвичний гість – морський леопард. Він понад 20 хвилин намагався дістатись тюленя–крилеїда, який лежав на крижині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку наукового центру в Facebook.

Інцидент стався під час польових досліджень. Біологиня Зоя Швидка зафільмувала рідкісний та захопливий момент, як великий морський хижак кілька разів протягом 20 хвилин намагався піднятися на крижину, де відпочивав молодий тюлень. Увесь цей час крилеїд уважно спостерігав за леопардом, але залишався на місці.

Останній був не дуже радий такій увазі, але леопард не вгавав. Фахівці мають кілька версій, чому тварина так себе поводила.

«Хоч леопарди теж належать до родини Тюленевих, але деякі з них харчуються своїми «родичами». Наприклад, молодими крилеїдами, як цей на крижині. Тож можливо леопард хотів добути собі обід. Інший варіант – він хотів «віджати» крижину в крилеїда», – пояснили в Українському антарктичному центрі.

Науковці додали, що леопарди – дуже територіальні тварини. Якщо вони вважають, що якась ділянка – їхня, то можуть проганяти звідти чужинців, зокрема, човни з полярниками.

Полярники зазначили, що морські леопарди схильні до ігрової поведінки. Вони припустили, що тварині могло бути просто сумно й він вирішив таким чином погратись.

Вчені запропонували придумати діалог, який міг тривати між цими тюленями. Ідеї приймають до 9:00 7 серпня в коментарях під дописом на сторінці Українського антарктичного центру.

Нагадаємо, науковці показали, як біля станції «Академік Вернадський» в Антарктиді дрейфував величезний айсберг. За спостереженнями науковців, це найбільша брила льоду, яку вони будь-коли там бачили. 

Раніше на станції «Академік Вернадський» можна було побачити рідкісне явище – так звані «сніжні пончики». Це рідкісне явище в Антарктиці.

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Теги: тварини полярна станція полярники

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