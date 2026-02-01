Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіян у Московській області скосила рідкісна хвороба

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росіян у Московській області скосила рідкісна хвороба
Вірус передається від інфікованої людини через тісний контакту з виділеннями з дихальних шляхів або біологічними рідинами
фото з відкритих джерел

Пацієнти перебувають в окремих палатах лікарні, а їхні помешкання дезінфікували

У Московській області РФ госпіталізували двох російських громадян із підозрою на рідкісну хворобу – віспу мавп. В одного з пацієнтів захворювання вже підтвердилося. Як інформує «Главком», про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Хворий чоловік сам звернувся за допомогою до медиків зі скаргами на висипання на шкірі обличчя і температуру, яка піднімалася до 39 градусів.

Пацієнт повідомив, що має супутні захворювання – ВІЛ-інфекцію, а раніше хворів сифілісом. Медики попередньо поставили діагноз «віспа мавп».

Інший хворий сприйняв два невеликі висипи на обличчі за прояв застуди і намагався обробити їх кремом від герпесу. Через кілька днів температура піднялася до 40 градусів, і його госпіталізували.

Росіян у Московській області скосила рідкісна хвороба фото 1

За його словами, у Москві він перебуває вже близько півтора місяця, а за кордон їздив дуже давно. Громадських місць, таких як лазні чи сауни, він не відвідував. Як сталося зараження, чоловік не знає.

Обидва пацієнти госпіталізовані до Домодєдовської лікарні, вони перебувають в окремих палатах, а їхні помешкання дезінфікували.

Відомо, що збудником цього рідкісного захворювання є вірус, носієм якого є хворі тварини. Вірус передається від інфікованої людини через тісний контакту з виділеннями з дихальних шляхів або біологічними рідинами. Передавання інфекції також можливе внаслідок статевого контакту, включно із дотиками до статевих органів.

Нагадаємо, українські військові медики повідомляють про фіксацію випадків газової гангрени, важкої інфекції, яка раніше була тісно пов'язана з умовами позиційної війни часів Першої світової. 

Також із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну рівень зараження ВІЛ серед російських військових зріс на 2000%. Такі дані наводить «Фонд Карнегі за міжнародний мир» у своїй доповіді.

Як зазначається, різке зростання кількості інфікувань спричинене як обставинами на фронті, зокрема, незахищеними статевими контактами серед солдатів та вживанням наркотиків, так і державною політикою. Під прикриттям «захисту традиційних цінностей» російська влада обмежила діяльність організацій, що займались профілактикою та інформуванням населення про ВІЛ.

Читайте також:

Теги: Москва діагноз вірус чоловік тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дніпрянин планував незаконно перетнути кордон з Румунією, але заблукав у горах
Дніпрянин намагався незаконно втекти до Румунії, але заблукав у лісі – деталі
6 сiчня, 19:10
Українка розповіла, як зупинила в’їзд італійця-путінолюба
Скандал з італійцем Рокко. Українка розповіла, як зупинила в’їзд італійця-путінолюба
7 сiчня, 13:12
Постраждалому чоловікові, який під час падіння ліфта перебував у кабіні, викликали швидку медичну допомогу
Ліфт з пасажиром всередині обірвався з 30 поверху бізнес-центру у Києві (оновлено)
8 сiчня, 19:29
Джонатана Герлаха звинувачують у розграбуванні могил
У будинку американця детективи знайшли понад 100 людських черепів
10 сiчня, 16:34
За словами Зеленського, Кремль не полишає спроб розколоти єдність Заходу щодо підтримки України
Росія намагається втрутитись у відносини США та України – Зеленський
10 сiчня, 18:46
Суд призначив чоловікові мінімальне покарання, передбачене статтею 336 КК України – три роки позбавлення волі
Чоловік заявив у ТЦК, що його не можуть мобілізувати з двох причин: що вирішив суд
11 сiчня, 19:15
Суд покарав горе-романтика трьома роками позбавлення волі
У Хмельницькому чоловік намагався ефектно освідчитися коханій і ледь не підірвав квартиру
11 сiчня, 18:59
Авто залишили на околиці населеного пункту неподалік кордону
На Буковині Range Rover проривався до Румунії і збив прикордонника
11 сiчня, 15:21
Юрій Колесник біля термокапсули
Криворізький винахідник створив термокапсулу, в якій можна зігрітися без опалення
25 сiчня, 16:15

Соціум

Росіян у Московській області скосила рідкісна хвороба
Росіян у Московській області скосила рідкісна хвороба
Власник готелю в Польщі покарав антиукраїнську партію
Власник готелю в Польщі покарав антиукраїнську партію
Скасовано тисячі авіарейсів у США: яка причина
Скасовано тисячі авіарейсів у США: яка причина
Італія: через фреску янгола «з обличчям» прем'єрки Мелоні розпочато розслідування
Італія: через фреску янгола «з обличчям» прем'єрки Мелоні розпочато розслідування
Путін без смартфона і ШІ: як технофобія Кремля тягне Росію на дно – аналіз The Times
Путін без смартфона і ШІ: як технофобія Кремля тягне Росію на дно – аналіз The Times
У США сталася масштабна аварія: через густий туман зіткнулися майже 60 авто
У США сталася масштабна аварія: через густий туман зіткнулися майже 60 авто

Новини

Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Сьогодні, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua