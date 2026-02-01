Росіян у Московській області скосила рідкісна хвороба

Вірус передається від інфікованої людини через тісний контакту з виділеннями з дихальних шляхів або біологічними рідинами

У Московській області РФ госпіталізували двох російських громадян із підозрою на рідкісну хворобу – віспу мавп. В одного з пацієнтів захворювання вже підтвердилося. Як інформує «Главком», про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Хворий чоловік сам звернувся за допомогою до медиків зі скаргами на висипання на шкірі обличчя і температуру, яка піднімалася до 39 градусів.

Пацієнт повідомив, що має супутні захворювання – ВІЛ-інфекцію, а раніше хворів сифілісом. Медики попередньо поставили діагноз «віспа мавп».

Інший хворий сприйняв два невеликі висипи на обличчі за прояв застуди і намагався обробити їх кремом від герпесу. Через кілька днів температура піднялася до 40 градусів, і його госпіталізували.

За його словами, у Москві він перебуває вже близько півтора місяця, а за кордон їздив дуже давно. Громадських місць, таких як лазні чи сауни, він не відвідував. Як сталося зараження, чоловік не знає.

Обидва пацієнти госпіталізовані до Домодєдовської лікарні, вони перебувають в окремих палатах, а їхні помешкання дезінфікували.

Відомо, що збудником цього рідкісного захворювання є вірус, носієм якого є хворі тварини. Вірус передається від інфікованої людини через тісний контакту з виділеннями з дихальних шляхів або біологічними рідинами. Передавання інфекції також можливе внаслідок статевого контакту, включно із дотиками до статевих органів.

Нагадаємо, українські військові медики повідомляють про фіксацію випадків газової гангрени, важкої інфекції, яка раніше була тісно пов'язана з умовами позиційної війни часів Першої світової.

Також із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну рівень зараження ВІЛ серед російських військових зріс на 2000%. Такі дані наводить «Фонд Карнегі за міжнародний мир» у своїй доповіді.

Як зазначається, різке зростання кількості інфікувань спричинене як обставинами на фронті, зокрема, незахищеними статевими контактами серед солдатів та вживанням наркотиків, так і державною політикою. Під прикриттям «захисту традиційних цінностей» російська влада обмежила діяльність організацій, що займались профілактикою та інформуванням населення про ВІЛ.