Символ незламності чи зради? Фото троянд у Покровську обурило українців

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Символ незламності чи зради? Фото троянд у Покровську обурило українців
Покровськ, 7 серпня 2025 року
фото: Ольга Кириленко/Українська правда

Покровськ, де раніше проживало 60 тисяч людей, став пустим і розбитим

Фотографія з Покровська, опублікована журналістом Аркадієм Бабченком у Facebook, викликала бурхливу дискусію в соціальних мережах. На знімку, зробленому 7 серпня 2025 року, зображено великі клумби з червоними трояндами, які дивом вціліли та пишно розквітли на тлі розбитого російськими КАБами міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Бабченка.

Бабченко зазначив, що Покровськ, де раніше проживало 60 тис. людей, став надзвичайно малолюдним і побитим російськими КАБами. Серед руїн, за його словами, «величезні клумби червоних і рожевих троянд... як не дивно, встояли й розквітли після всіх обстрілів».

Фотографія викликала хвилю обурення серед користувачів. Люди в коментарях висловили глибоке невдоволення, звинувачуючи місцеву владу в пріоритеті благоустрою над безпекою.

Дмитро Биля написав: «Якщо замість оборони робити клумби, то так і стається». Схожу думку висловила Ольга Якимець: «Ці клумби – німий докір можновладцям, які замість укріплення розбивали клумби й мостили тротуари в той час, коли ворог підходив до міста».

У інших коментарях також акцентується увага на цьому дисонансі. Андрій Александрович саркастично зауважив: «Отже, не дарма бюджет замість укріпрайона на клумби пустили. Потужно й незламно». А Лариса Романенко назвала квіти «могильними»: «Так от навіщо їх мерія висаджувала замість оборонних укріплень? Це могильні квіти....».

Користувач Сірий Вовк підсумував загальне невдоволення: «Тому Покровськ і роздовбаний, що місцева влада замість того, щоб кинути всі зусилля на побудову оборони на дальніх підступах до міста, минулого року руками комунальників садила ці троянди. Сам це неподобство бачив і ох#ївав».

Коментарі під дописом Аркадія Бабченка
Коментарі під дописом Аркадія Бабченка
скриншот коментарів
Коментарі під дописом Аркадія Бабченка
Коментарі під дописом Аркадія Бабченка
скриншот коментарів
Коментарі під дописом Аркадія Бабченка
Коментарі під дописом Аркадія Бабченка
скриншот коментарів
Коментарі під дописом Аркадія Бабченка
Коментарі під дописом Аркадія Бабченка
скриншот коментарів
Коментарі під дописом Аркадія Бабченка
Коментарі під дописом Аркадія Бабченка
скриншот коментарів
Коментарі під дописом Аркадія Бабченка
Коментарі під дописом Аркадія Бабченка
скриншот коментарів

Як повідомив в інтерв’ю «Главкому» голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, у Покровську Донецької області не витрачають державних коштів, аби висаджувати квіти на клумбах. Про це він заявив, коментуючи скандальне відео з клумбами неподалік лінії фронту. На тому відео військовий критикував місцеву владу Покровська, за те що комунальники висаджують рослини. Він заявляв, що за 20 км перебуває ворог і замість того, щоб висаджувати квіти, потрібно копати окопи.

«Я бачив цей ролик цього військового. Але наступного ранку після виходу ролика заступник командира його бригади мені телефонував, перепрошував. Розумієте, є серед військових такі собі блогери, от вони знімають, їм потрібен резонанс, треба розбурхати Донецьку область, понабирати негативу, переконувати оточуючих, що влада погана, що фортифікації не робить, нічого не робить. Ну є така категорія людей, які лише критикують», – заявив Філашкін.

Очільник ОВА наголосив, що квіти, які висаджували на клумби, виростило комунальне підприємство, тобто на них гроші держава не витрачала. 

Нагадаємо, у липні багато галасу наробила історія із проривом російських диверсійно-розвідувальних груп до Покровська. За даними аналітиків DeepState, загалом в операції було задіяно 150 російських диверсантів. Метою акції було створити паніку та змусити підрозділи Сил оборони втекти з міста, як це було в Селидовому. Стверджується, що диверсійні групи вирушали якраз із міста Селидове, що перебуває під російською окупацією з жовтня минулого року. Щоб пройти з Селидового до Покровська диверсантам знадобилося 14 діб. Пряма відстань між містами – 14 км, але диверсанти, вочевидь, йшли не зовсім по прямій.

Ситуація на Покровському напрямку є найважчою впродовж останнього року. Він є ключовим для росіян, у тому числі в цій літній кампанії. Але станом на зараз там, певно, навіть важче, ніж було у будь-який попередній період, бо росіяни кинули просто велетенську ораву людей. 

14 серпня стало відомо, що Силам оборони України вдалося покращити ситуацію на Покровському напрямку.

Теги: Покровськ Донбас

