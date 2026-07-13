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Пожежі в Запоріжжі та на Одещині, удар по базі ДСНС: головне за ніч 13 липня

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Пожежі в Запоріжжі та на Одещині, удар по базі ДСНС: головне за ніч 13 липня
Головне за ніч 13 липня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 13 липня 2026 року

Ніч проти 13 липня ознаменувалася новою атакою безпілотників на Ставропольський край Росії, де після ударів спалахнула пожежа на нафтобазі. Тим часом союзники України готуються до зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі, на якій обговорять посилення української ППО та подальшу військову підтримку. Водночас Росія вчергове атакувала українські регіони, завдавши ударів по Запоріжжю, Одещині та Харківщині. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 13 липня.

Росіяни атакували Запоріжжя: житловий будинок охопила пожежа

У ніч проти 13 липня російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа в багатоповерховому житловому будинку. За даними місцевої влади, вогонь охопив кілька поверхів, рятувальники евакуювали мешканців і ліквідовували наслідки атаки. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

У Запоріжжі ворожі дрони поцілили в багатоповерхівку
У Запоріжжі ворожі дрони поцілили в багатоповерхівку
фото: Запорізька ОВА

На Одещині після атаки РФ загорілися «Епіцентр» і багатоповерхівка

Російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, спричинивши пожежі на кількох цивільних об'єктах. В Одесі загорілися житлова багатоповерхівка та будівельний гіпермаркет «Епіцентр», пошкоджень також зазнала інша інфраструктура. На місцях працювали рятувальники, інформація про наслідки атаки уточнюється.

Росія атакувала базу ДСНС на Харківщині

Під час нічної атаки російські війська завдали удару по одному з підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі та службову техніку, є поранені співробітники ДСНС. Попри атаку, рятувальники продовжили ліквідацію наслідків російських ударів.

У Ставропольському краї РФ після атаки БПЛА спалахнула нафтобаза

У ніч проти 13 липня безпілотники атакували Ставропольський край Росії, після чого на території промислової зони поблизу Ставрополя виникла масштабна пожежа. Російська влада підтвердила займання, однак не уточнила, який саме об'єкт постраждав. Водночас місцеві жителі та російські Telegram-канали повідомили про пожежу на нафтобазі, вибухи резервуарів із паливом та густий чорний дим над підприємством.

У РФ після нічної атаки БПЛА масштабно палає нафтобаза на Ставропіллі
У РФ після нічної атаки БПЛА масштабно палає нафтобаза на Ставропіллі
фото: скрин з відео

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Теги: росія війна вибух пожежа Харківщина Одеса Запоріжжя

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