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Міністр оборони Німеччини зробив вдома запас води і їжі на випадок війни

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Міністр оборони Німеччини зробив вдома запас води і їжі на випадок війни
Борис Пісторіус визнав, що світ став небезпечнішим, і закликав країну готуватися до нових загроз
фото: borispistorius/facebook

Пісторіус: Бундесвер сьогодні готовий до оборони краще, ніж 2022 року, але прогалини залишаються

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що особисто підготувався до можливої надзвичайної ситуації – разом із дружиною зробив удома запас води та їжі на кілька днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Spiegel.

Особисті запаси міністра

Відповідаючи на запитання, чи готовий він особисто до можливих кризових ситуацій, Пісторіус розповів, що з дружиною облаштував удома невеликий резерв на випадок надзвичайної ситуації.

«Кілька днів ми з дружиною могли б без проблем забезпечувати себе всім необхідним. Передусім ми подбали про достатній запас води», – сказав міністр.

За його словами, Німеччина більше не живе в умовах колишньої безпеки: «Світ став небезпечнішим – хочемо ми це визнавати чи ні». Пісторіус пояснив, що його попередні публічні заклики до населення готуватися до можливої війни мали на меті змінити суспільне сприйняття безпекових ризиків, адже роками німці жили з переконанням, що масштабна війна в Європі неможлива.

Бундесвер: краще готовий, але є прогалини

Міністр також оцінив бойову готовність німецької армії. За його словами, Бундесвер сьогодні перебуває у значно кращому стані, ніж 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

«Звісно, прогалини все ще є. Багато з того, що ми замовили, ще не доправили на склади», – визнав Пісторіус. Водночас він наголосив, що армія нарощує особовий склад, змінює підхід до навчання та активно освоює нові технології – передусім безпілотні системи, використовуючи бойовий досвід України. За його словами, Бундесвер готується виключно до оборонної війни, а мета – зробити збройні сили Німеччини достатньо сильними, щоб жоден потенційний противник не наважився напасти на країну чи її союзників.

«Вирішальна фаза» війни в Україні

В тому ж інтерв'ю Пісторіус заявив, що війна Росії проти України, можливо, увійшла у вирішальну фазу, і союзники мають правильно скористатися цим моментом.

«Україні потрібні гроші для виробництва зброї та захисту від Росії. Я вважаю нашим спільним обов'язком не опускати руки», – сказав міністр.

Йдеться про фонд підтримки України обсягом €40 млрд, створення якого планують обговорити на саміті НАТО в Анкарі 7–8 липня. Німеччина готова стати одним із найбільших донорів цього фонду, виділивши близько €12 млрд.

Нагадаємо, підготовку до саміту НАТО вже супроводжують суперечки між союзниками: за даними Bloomberg, Україна та питання трубопроводів розсварили частину партнерів – зокрема, Італія намагається пом'якшити формулювання щодо термінів зобов'язань з підтримки Києва.

Заклики готуватися до надзвичайних ситуацій лунають в ЄС не вперше: ще в березні минулого року Єврокомісія рекомендувала всім жителям Євросоюзу мати вдома запас їжі, води та предметів першої необхідності мінімум на 72 години.

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Теги: росія Україна навчання технології гроші війна армія Єврокомісія міністр Німеччина Борис Пісторіус

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