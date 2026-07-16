СБУ затримала керівників оборонного підприємства після вибухів у Вишневому

Слідство вважає, що посадовці допустили зберігання боєприпасів у непридатних складах поблизу житлової забудови

Служба безпеки України затримала генерального директора одного з оборонних підприємств та його заступника у справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому Київської області. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про Миколу Андріяша та його заступника Руслана Кучинського.

Як встановило слідство, 6 липня під час комбінованої атаки РФ на Київську область на території режимного об'єкта виникла пожежа, після чого сталася детонація боєприпасів, що зберігалися в ангарах.

фото: СБУ

Правоохоронці встановили, що складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без необхідних дозвільних документів.

За версією слідства, генеральний директор неналежно організував виробничо-господарську діяльність підприємства, не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання боєприпасів і вибухових речовин.

Водночас його заступник, як стверджують у СБУ, допустив розміщення боєприпасів у непридатних складських приміщеннях, розташованих у безпосередній близькості до житлової забудови.

Унаслідок пожежі та подальшої детонації загинули й постраждали люди, а також було знищено та пошкоджено майно цивільних громадян.

Слідчі СБУ повідомили обом посадовцям про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Наразі готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ та Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо, 6 липня під час масованої російської атаки на Київську область у Вишневому на території режимного об'єкта виникла пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів. Унаслідок вибухів загинули та постраждали люди, також було пошкоджено житлові будинки й інше цивільне майно.