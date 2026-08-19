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Північна Корея відреагувала на заяву Зеленського про відправку військ до Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Північна Корея відреагувала на заяву Зеленського про відправку військ до Росії
Сестра Кім Чен Ина відкинула слова Зеленського про допомогу Росії
колаж: glavcom.ua

Пхеньян назвав дані про підготовку десятків тисяч нових бійців «безпідставними», хоча раніше вже відправив своїх військових на допомогу Москві

Північна Корея заперечила заяву президента України Володимира Зеленського про плани направити до Росії ще до 50 тис. військових для участі у війні проти України. Із відповідною заявою виступила сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чжон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Кім Йо Чжон назвала оцінку Зеленського щодо можливого перекидання додаткових північнокорейських військових до Росії «безпідставною» та «інсценованим інцидентом».

Водночас представниця КНДР звинуватила Сполучені Штати та країни Заходу у початку та затягуванні російської війни проти України.

Нагадаємо, що 8 серпня президент України заявив, що Північна Корея планує направити до РФ від 30 до 50 тис. своїх військових. За словами Зеленського, таким чином КНДР «буде нарощувати досвід сучасної війни», а також отримуватиме ліцензії від Росії. Військова співпраця Москви та Пхеньяна суттєво посилилася після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У 2024 році російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який закріпив військовий союз між двома країнами.

КНДР також постачала Росії зброю та боєприпаси. Крім того, з осені 2024 року понад 14 тис. північнокорейських військовослужбовців воювали разом із російськими силами в Курській області РФ проти України. За наявною інформацією, під час бойових дій північнокорейські військові зазнали значних втрат.

Теги: війна військові росія Північна Корея

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