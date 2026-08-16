Південна Корея запропонувала КНДР укласти остаточний мир

Сеул пропонує замінити нестабільне перемир'я 1953 року постійним режимом миру та обговорити зупинення ядерної програми Пхеньяна

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон запропонував Північній Кореї розпочати переговори щодо офіційного завершення Корейської війни. Про це 15 серпня повідомило «Главком» з посиланням на інформаційне агентство Yonhap.

Заміна перемир'я постійним миром

Під час промови з нагоди 81-ї річниці Дня визволення Кореї південнокорейський лідер закликав сторони відмовитися від взаємних погроз і розпочати прямий діалог. На його думку, переговори безпосередньо зацікавлених сторін дадуть змогу замінити нестабільну систему перемир'я 1953 року на постійний режим миру. За словами президента, у межах цього процесу сторони також можуть обговорити ефективні шляхи зупинення розвитку ядерного потенціалу Півночі.

Зниження напруженості Лі Чже Мьон бачить через зменшення ворожості у сприйнятті, нормах і системах обох країн, і висловив сподівання на особисту зустріч із представниками Пхеньяна.

Ставка на «човникову дипломатію» з Японією

Окрему увагу у виступі президент приділив відносинам із Токіо: за його словами, активний розвиток «човникової дипломатії» з Японією за останній рік допоміг зміцнити взаємну довіру й розширити співпрацю у сферах енергетики, ланцюжків постачання та передових технологій. Крім зовнішньополітичних ініціатив, Лі Чже Мьон пообіцяв зробити Південну Корею світовим лідером у сфері високих технологій, а також анонсував розслідування й конфіскацію статків, незаконно накопичених колаборантами часів японського колоніального панування.

Понад 70 років розділу

Корейський півострів розділили по 38-й паралелі ще у 1945 році – за домовленістю США та СРСР про приймання капітуляції японських військ, які до того понад три десятиліття окуповували Корею. Тимчасова лінія мала об'єднати країну після відновлення незалежності, але замість цього стала кордоном двох ворожих держав, а Корейська війна 1950–1953 років закріпила розкол демілітаризованою зоною завширшки 4 км.

За сім десятиліть Північ і Південь пережили кілька спроб зближення. У 2000 та 2007 роках відбулися перші міжкорейські саміти – тоді сторони домовлялися про економічну співпрацю та возз'єднання розділених війною родин. Новий сплеск надій припав на 2018 рік: президент Мун Чже Ін і лідер КНДР Кім Чен Ин провели одразу три зустрічі, підписали Пханмунджомську декларацію про мир, а Кім також зустрічався з тодішнім президентом США Дональдом Трампом у Сінгапурі, Ханої та на самому кордоні в Пханмунджомі. Утім, після провалу ханойського саміту 2019 року діалог знову застиг: Пхеньян згорнув контакти, ліквідував комітет з питань возз'єднання й перевів відносини з Сеулом у режим відкритої ворожості.

Нагадаємо, попередні мирні ініціативи Лі Чже Мьона наштовхувалися на жорстку відмову Пхеньяна: Північна Корея офіційно заявляла, що не зацікавлена в жодних пропозиціях Сеула, а сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чжон наголошувала, що відносинам між країнами «нема чого обговорювати». Корейська війна тривала з 1950-го до 1953 року, а конфлікт зупинило лише перемир'я – офіційного мирного договору між країнами досі немає, тож формально вони все ще перебувають у стані війни.