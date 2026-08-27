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Поліг, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Згадаймо Сергія Поліцина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Згадаймо Сергія Поліцина
Сергій Поліцин став до лав Збройних сил України у липні 2024 року
колаж: glavcom.ua

З 3 липня 2024 року по 2 лютого 2025 року воїн виконував бойові завдання на Донеччині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Поліцина.

Молодший сержант військової частини А4347 Сергій Поліцин дістав важке поранення під час виконання бойового завдання. Воїн тривалий час проходив лікування та боровся за життя, однак 23 серпня 2026 року його серце зупинилося. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на в.о Ірпінського міського голови Анжелу Макеєву.

Сергій Вікторович Поліцин народився 6 листопада 1969 року в селі Козинці. Навчався в місцевій школі. Все своє дитинство та юність провів у рідному селі.

У липні 2024 року Сергій став до лав Збройних сил України. У званні молодшого сержанта проходив службу у військовій частині А4347. З 3 липня 2024 року по 2 лютого 2025 року виконував бойові завдання на Донеччині, захищаючи Україну від російських окупантів.

Під час служби Сергій отримав бойове поранення, після якого тривалий час проходив лікування та боровся за життя.

3 липня 2024 року по 2 лютого 2025 року Сергій Поліцин виконував бойові завдання на Донеччині
3 липня 2024 року по 2 лютого 2025 року Сергій Поліцин виконував бойові завдання на Донеччині
фото: Анжела Макеєва/Facebook

23 серпня 2026 року серце захисника зупинилося. 

Прощання з Героєм відбулося 25 серпня у селі Козинці.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна пам'ять

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