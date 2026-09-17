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Один із найбільших банків України попередив про збої через російські обстріли

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Один із найбільших банків України попередив про збої через російські обстріли
Перебої можуть виникати в роботі електронних сервісів для приватних і бізнес-клієнтів
фото з відкритих джерел

Перебої можуть виникати в електронних сервісах банку протягом 17 вересня

Ощадбанк, один із найбільших банків України, попередив клієнтів про можливі збої в роботі електронних сервісів через чергову хвилю російських обстрілів. Про це повідомила пресслужба Ощадбанку, передає «Главком».

У банку зазначили, що 17 вересня перебої можуть виникати в роботі електронних сервісів для приватних і бізнес-клієнтів.

«Через чергову хвилю російських обстрілів протягом дня 17 вересня 2026 р. можуть відбуватись збої в роботі електронних сервісів Ощадбанку для приватних і бізнес-клієнтів», – йдеться в повідомленні банку.

Фахівці Ощадбанку докладають максимальних зусиль для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи сервісів. У банку перепросили клієнтів за можливі незручності та подякували за розуміння.

Варто нагадати, що стався у вересні стався масштабний збій у роботі ChatGPT. Проблеми спостерігалися як на веб-версії, так і в офіційних мобільних додатках сервісу OpenAI.

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Теги: банк Ощадбанк застосунок

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