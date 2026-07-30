Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гравець збірної Вірменії з футзалу потрапив у базу «Миротворця»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Гравець збірної Вірменії з футзалу потрапив у базу «Миротворця»
Хромих брав участь у пропагандистському заході

Автори «Миротворця» зазначають, що футзаліст Хромих займався пропагандою війни

Футзаліст збірної Вірменії та російського клубу ТЗМС (Тула) Нікіта Хромих потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

19 березня 2025 року Хромих, який тоді був гравцем нижегородського «Торпедо», перед матчем чемпіонату Росії з «Тюменню» брав участь в акції на підтримку російської агресії проти України – вшануванні хвилиною мовчання ліквідованих російських окупантів.

Автори «Миротворця» зазначають, що футзаліст займався пропагандою війни та є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.

Теги: війна пропаганда футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2026 року
27 липня, 08:47
Після атаки у небо здійнявся дим
У Підмосков'ї спалахнула нафтобаза (відео)
20 липня, 06:30
Захарова назвала розробника софту для ЗСУ «головно загрозою світу»
Кого боїться Кремль? Захарова назвала головну загрозу сучасності
19 липня, 03:47
Дмитро Спірін тримає свій паспорт громадянина Аргентини
Російський співак креативно позбувся паспорта РФ, підтримавши Україну
17 липня, 17:38
Путін зараз веде кампанію з дезінформації та дестабілізації в Європі
Оглядач Independent назвав три ознаки того, що Путін готує удар по Європі
12 липня, 17:15
Російський БпЛА атакував одну із АЗС Запоріжжя 12 липня
Радник міністра оборони попередив про нову тактику російських ударів по Україні
12 липня, 14:49
Протягом ночі були уражені 10 танкерів та чотири пороми
«Птахи Мадяра» за ніч уразили 14 російських суден (відео)
12 липня, 11:47
Оптичне волокно для FPV-дронів у Добропіллі
Reuters: Росія знайшла спосіб обходити захист українських електропідстанцій
10 липня, 16:13
Костянтинівка щодня потрапляє під російські обстріли
Путін повірив у власну пропаганду?
4 липня, 18:18

Новини

ПАОК – «Динамо». Прогноз і анонс на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
ПАОК – «Динамо». Прогноз і анонс на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
Збірна Франції з футболу представила оновлену емблему
Збірна Франції з футболу представила оновлену емблему
ПАОК – «Динамо»: де дивитися вирішальну гру другого раунду кваліфікації Ліги Європи
ПАОК – «Динамо»: де дивитися вирішальну гру другого раунду кваліфікації Ліги Європи
Гравець збірної Вірменії з футзалу потрапив у базу «Миротворця»
Гравець збірної Вірменії з футзалу потрапив у базу «Миротворця»
Скандал з банером про Фолклендські острови: ФІФА готує покарання збірній Аргентини
Скандал з банером про Фолклендські острови: ФІФА готує покарання збірній Аргентини
«Ми не дорослішаємо». Ротань емоційно прокоментував виліт «Полісся» з єврокубків
«Ми не дорослішаємо». Ротань емоційно прокоментував виліт «Полісся» з єврокубків

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua