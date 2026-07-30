Гравець збірної Вірменії з футзалу потрапив у базу «Миротворця»

Автори «Миротворця» зазначають, що футзаліст Хромих займався пропагандою війни

Футзаліст збірної Вірменії та російського клубу ТЗМС (Тула) Нікіта Хромих потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

19 березня 2025 року Хромих, який тоді був гравцем нижегородського «Торпедо», перед матчем чемпіонату Росії з «Тюменню» брав участь в акції на підтримку російської агресії проти України – вшануванні хвилиною мовчання ліквідованих російських окупантів.

Автори «Миротворця» зазначають, що футзаліст займався пропагандою війни та є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

🇩🇪German canoeist David Nedotopa is spreading Russian propaganda on social media.



In particular, he didn't like the fact that a Ukrainian athlete refused to shake hands with a Belarusian. pic.twitter.com/llzKAbIbiG — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) July 26, 2026

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.