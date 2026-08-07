Захід допустив критичну помилку у підтримці України – Bloomberg

Дефіцит ракет для Patriot дав Росії нову перевагу саме тоді, коли українські удари вглиб РФ почали створювати серйозні проблеми для Кремля

Західні союзники ризикують вкотре втратити сприятливий для України момент у війні через несвоєчасну військову підтримку. Цього разу головною проблемою став дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot, який дозволив Росії значно активніше застосовувати балістичні ракети проти українських міст та інфраструктури. Про це повідіомляє «Главком» із посиланням на матеріал Bloomberg.

Ситуація на фронті протягом останніх місяців складалася для України краще, ніж раніше. Сили оборони зупинили весняний наступ росіян, а темпи просування окупаційної армії стали найнижчими з 2023 року. Водночас Росія продовжила зазнавати значних втрат особового складу.

Додатковим фактором стали українські далекобійні удари по території РФ. Безпілотники почали регулярно атакувати об'єкти далеко від українського кордону, зокрема нафтогазову, логістичну та військову інфраструктуру. Наслідки війни дедалі сильніше відчули й пересічні росіяни через дефіцит пального, інфляцію та знищення великих розподільчих центрів.

Однак саме в цей момент, як зазначає Bloomberg, Москва отримала нову перевагу. Війна США проти Ірану суттєво скоротила американські запаси ракет-перехоплювачів Patriot – фактично єдиного доступного Україні засобу, здатного стабільно протидіяти російським балістичним ракетам.

Наслідки дефіциту вже проявилися під час масованих атак. 5 серпня Росія застосувала проти України 24 балістичні ракети, жодну з яких не вдалося перехопити. Внаслідок ударів загинули 17 людей, ще 44 зазнали поранень.

Президент України Володимир Зеленський раніше просив Вашингтон передати близько 300 додаткових ракет для Patriot. Однак Київ їх не отримав. За оцінкою Bloomberg, така кількість становила б приблизно третину американських запасів цих перехоплювачів.

Проблема посилилася через те, що країни Перської затоки, які мають значні запаси ракет для Patriot, тепер самі потребують їх на тлі війни з Іраном.

У результаті Росія отримала можливість значно ефективніше атакувати українські об'єкти балістичними ракетами. Особливо небезпечною ця ситуація є напередодні холодного сезону: Москва може спробувати знищувати енергетичну та теплову інфраструктуру швидше, ніж Україна встигатиме її відновлювати.

Це загрожує масштабними відключеннями електроенергії та опалення, а також новою хвилею виїзду українців за кордон. Україна паралельно працює над власними засобами протидії балістичним ракетам та розвиває далекобійну зброю. Однак на створення і масштабування таких систем потрібен час, тоді як загроза нового посилення російських атак існує вже зараз.

Нагадаємо, що перед Україною фактично залишилися три сценарії. Перший передбачає термінове отримання додаткових перехоплювачів Patriot і далекобійної зброї для ударів по російських ракетних заводах та пускових установках. Другий – погодження на вимоги Кремля щодо передачі решти Донбасу. Третій – продовження війни щонайменше до 2027 року та проходження ще однієї, ймовірно ще важчої, зими.