Лише половина електронних браслетів Нацполіції виявилися справними

121 електронний браслет, що числиться на балансі Нацполу несправний або перебуває в ремонті

Україні бракує електронних браслетів для контролю за підозрюваними та обвинуваченими

З трьох сотень електронних браслетів, які нині перебувають на балансі Національної поліції, придатними до застосування виявилися лише половина з них. Про це повідомляє Transparency International з посиланням на відповідь поліцейських на запит.

Як зазначає організація, Україні гостро бракує електронних браслетів для контролю за підозрюваними та обвинуваченими. Нині на балансі Національної поліції лише 150 справних пристроїв на всю країну, з них тільки 20 – у Києві. Загалом же таких пристроїв 300, проте 121 електронний браслет наразі несправний або перебуває в ремонті, а 29 браслетів взагалі втрачені (у тому числі внаслідок бойових дій).

«Відсутність електронних засобів стеження впливає і на провадження НАБУ. Наприклад, слідчий суддя ухвалив зняти браслет з ексначальника відділу міськради на Закарпатті Артура Саміляка. А все тому, що, попри попереднє рішення судді, браслет на Саміляка так і не вдягли, бо не було вільних браслетів. Тож суддя вирішив, що продовжувати такий обов’язок немає сенсу. Нагадаємо, що обвинувачений за спробу підкупу нардеп Андрій Одарченко у серпні 2024 року втік до Румунії та попросив там притулку», – йдеться в повідомленні.

Так, лише з початку 2024 року Вищий антикорупційний суд постановив 168 ухвал про запобіжні заходи, з яких майже половина стосувалася обовʼязку носити електронний браслет. Тобто на виконання ухвал суду в 2024 році потрібно було б близько 80-90 браслетів.

Україні бракує електронних браслетів для контролю за підозрюваними та обвинуваченими фото: Transparency International

Організація наголошує, що востаннє Національна поліція закупляла електронні браслети ще у грудні 2019 року. «Це при тому, що, наприклад, автопарк органу оновлюється регулярно – лише за останні пів року Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України закупив 30 автомобілів загальною вартістю майже 43 млн грн», – додають представники Transparency International.

Нагадаємо, у травні цього року Національна поліція мала 155 справних електронних браслетів на всю Україну.

До слова, у 2024 році в Україні вже винесено понад 1 083 вироки за шахрайство, при цьому кількість таких злочинів зростає рік до року. Загалом судовий реєстр України налічує наразі щонайменше 42 тис. вироків щодо шахрайства. З них рекордні 3,1 тис. вироків були зафіксовані торік – частина справ (понад 360) стосується шахрайства з нерухомістю.