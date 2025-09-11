Справа Крупи. На ексголову МСЕК надягнено електронний браслет

Після виходу з СІЗО на Крупу одягнули електронний браслет

На колишню очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу одягли електронний браслет та вилучили у неї закордонний паспорт для виїзду за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українські новини».

4 вересня Вищий антикорупційний суд звільнив з-під варти колишню голову Хмельницької МСЕК та депутатку облради Тетяну Крупу. Їй обрали запобіжний захід у вигляді застави 20 млн грн, яку вона мала внести протягом п’яти днів, однак цього не зробила.

Після виходу з СІЗО на Крупу одягнули електронний браслет, а закордонний паспорт вона здала до ГУ ДМС у Хмельницькій області. Крім того, їй заборонили залишати межі міста Хмельницький. Наразі САП розглядає можливість зміни запобіжного заходу, оскільки нинішній не виконано в частині внесення застави.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для колишньої очільниці Медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області. Суд замінив тримання під вартою на заставу у розмірі 20 млн грн. Рішення про зміну запобіжного заходу було ухвалене після клопотання детектива НАБУ.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд пом'якшив запобіжний захід колишній керівниці МСЕК Хмельницької області Тетяні Крупі. Причиною цього став тривалий строк перебування під вартою.

Згодом стало відомо, що ексголовна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, підозрювана у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, вийшла з СІЗО.

Зокрема, 10 вересня стало відомо, що за колишню очільницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяну Крупу не внесли заставу в розмірі 20 млн грн. П’ятиденний термін для внесення коштів сплив у вівторок.