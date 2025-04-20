Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Поливаний понеділок святкують наступного дня після Великодня
фото: city-adm.lviv.ua

Поливаний понеділок відкриває Світлий тиждень

21 квітня 2025 року, українці відзначатимуть Поливаний понеділок – народно-православне свято, яке символізує духовне весняне очищення.

Великодній понеділок називається ще «обливаний понеділок», бо хлопці обливають дівчат водою, а ті за це дарують писанки. У сучасності це свято несе відмінний від культурного значення характер.

Коли святкують

Поливаний понеділок святкують наступного дня після Великодня. Він відкриває Світлий (або Великодній) тиждень, де кожен день ще зі слов’янських часів мав свою назву: понеділок – поливаний, вівторок – купалища, середа – хороводниця, Навський четвер, п’ятниця – прощена, субота – хороводниці, неділя – поминальна.

Походження свята

1411.

Воду завжди наділяли цілющими властивостями. Ще в язичницькі часи весняні купання й обливання вважалися своєрідними ритуалами (наприклад, для закликання дощу). Слов'яни вірили, що через воду людина очищається не тільки зовнішньо, а й внутрішньо.

У Київській Русі Поливаний понеділок святкували три дні (Волочильники). За цей період треба було облити «все і всіх». У Волочильники, крім ритуального обходу односельців у перший день Великодня, парубки-обливальники ходили по тих хатах, де жили дорослі дівчата.

Із часом язичницька традиція трансформувалася у християнську. Однак символізм свята – очищення, радість весни та пробудження природи – залишився незмінним.

Обливати когось або самого себе водою на Великодньому тижні – це стародавні звичай, що пов'язаний з весняним очищенням водою. Цей звичай існує або донедавна існував і в інших європейських народів. Так, серби у Великодню суботу обливавать водою будинки, в яких живуть, вірячи, що цим вони виганяють «нечисту силу».

А в першу п'ятницю після Великодніх свят вони обмиваються «омахом» – водою з-під млинового колеса; при цьому вони ще кладуть у воду великоднє яйце і зілля — «милодух» або взагалі квіти. У Боснії цього дня купаються в джерельній воді.

Прикмети

  • У Поливаний понеділок безвітряний день і синє небо – до дощу;
  • Сонячно і безхмарно – літо видасться таким самим;
  • Із самого ранку ллє дощ – літо теж буде дощовим;
  • Птахи повернулися з вирію, але ще не співають – ще чекати морозів.

Традиції і обряди

Раніше в Поливаний понеділок обливали переважно незаміжніх дівчат – це робили їхні залицяльники як прояв своєї симпатії та прихованої любові. 

Вважалось, якщо дівчина повертається додому суха – це для неї ганьба. Тож дівчата хотіли, щоби їх облили, адже це свідчило про серйозні наміри парубка, котрий зазвичай обливав тільки ту, яка йому подобалась.

Колись на Закарпатті дівчат штовхали у річку, тому вони і близько не підходили до води. Але хлопці не здавались – хапали якусь і несли до потічка. А в одному із сіл цього району юнаки приходили до дівчини на виданні та кричали під вікном «Прийшли мити». Коли вона виходила, їй тричі лили воду на руки. Вона вмивалась і дарувала парубкам писанки.

Наші пращури цього дня занурювалися у водойми, обливали домашніх тварин та цінні речі. Вони вірили, що такі ритуали принесуть багатство та удачу. Облити водою жінку означало «очистити її», а незаміжню дівчину – «наділити ще більшою красою та здоров’ям».

Аби викликати дощ – поливали водою могили самогубців та утоплеників (за повір’ям, саме вони панують над дощами).

Цілком прийнятним було обливати всіх без винятку перехожих. У деяких регіонах обливання тривало три дні: першого дня парубки обливають дівчат, другого – навпаки, третього – разом.

742732bd07cf43251aa43be3a16073e2

Обливали водою і худобу, і птицю, бджіл з вуликами, пастухів та коней перед початком польових робіт.

Хворих на епілепсію, жовтяницю чи лихоманку зненацька обливали водою, якою заздалегідь обмивали ікони чи срібні предмети. Якщо підозрювали, що на людину наслали пристріт (чи зурочили), то перед тим як її облити, воду пропускали через клямку. Вірили також, якщо раптово вилити воду на відьму, то вона не зможе шкодити.

Загалом Поливаний понеділок у різних містах святкують по-своєму (і все-таки переважно у західних областях). Із часом це свято стало одним з найулюбленіших серед молоді. Біля водойм часом розгортаються справжні баталії. І незважаючи на те, що цей день не завжди видається теплим, під воду потрапляють як самі бешкетники, так і випадкові перехожі (в тому й всі веселощі).

Читайте також:

Теги: свята Великдень 2025 традиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Велику Суботу згадують поховання Ісуса Христа
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
Вчора, 06:48
У аеропортах Європи напередодні Великодня пануватиме хаос
Європейські аеропорти страйкуватимуть на Великдень
18 квiтня, 12:29
День пожежної охорони України було запроваджено у 2013 році
День пожежної охорони України: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка
17 квiтня, 10:30
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
16 квiтня, 10:29
12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі в Україні
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:16
У Лазареву суботу православна церква згадує чудо воскресіння Ісусом Христом святого Лазаря
Лазарева субота 2025: що дозволено і заборонено робити 12 квітня
12 квiтня, 00:02
10 квітня – Міжнародний день братів і сестер
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 квiтня, 00:01
31 березня – День флориста
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
30 березня – Всесвітній день біполярного розладу
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Суспільство

Операція РФ зі звинувачення України у зриві перемир’я провалилась – керівник ЦПД
Операція РФ зі звинувачення України у зриві перемир’я провалилась – керівник ЦПД
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Герой України розповів, який корупційний скандал його обурив
Герой України розповів, який корупційний скандал його обурив
Окупанти викинули екснардепа Колесніченка з кримської політики і він став… телеведучим
Окупанти викинули екснардепа Колесніченка з кримської політики і він став… телеведучим
ЗСУ знайшли нове застосування смертоносним «Вампірам»
ЗСУ знайшли нове застосування смертоносним «Вампірам»
Морський піхотинець повернувся з полону в день свого народження
Морський піхотинець повернувся з полону в день свого народження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
354K
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 квітня 2025
25K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна
23K
Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні
23K
Як святять паски віряни Московської і Української церков. Відео черг у Рівному

Новини

Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Сьогодні, 04:43
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:08
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Вчора, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua