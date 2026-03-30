Під санкціями РНБО понад тисяча українців – дослідження

У списку також сотні осіб із подвійним громадянством та десятки підприємців

Станом на березень 2026 року під санкціями Ради національної безпеки і оборони перебувають 1 191 громадянин України. Загалом до санкційного списку внесено понад 12 тисяч фізичних осіб із різних країн світу. Про це повідомляє «Главком».

Загалом під санкціями РНБО перебувають 12 474 фізичні особи зі 77 країн. Найбільше серед них громадян Росії – 9 242, а також українців – 1 191. Середній вік підсанкційної особи становить 54 роки.

фото: You Control

Окремо аналітики звернули увагу на громадянство фігурантів санкційних списків. Так, 576 осіб мають подвійне громадянство, ще дев’ять – потрійне. Найпоширеніше поєднання – громадянство Росії та України. Переважно це мешканці тимчасово окупованих територій.

Водночас для 179 осіб інформація про громадянство відсутня. Серед них, зокрема, колишні народні депутати України. Дослідження також показало, що частина підсанкційних осіб веде підприємницьку діяльність в Україні. Зокрема, 217 осіб зареєстровані як фізичні особи-підприємці.

фото: You Control

У 2025 році під санкції потрапили 25 осіб, які на той момент мали статус діючих ФОПів. Серед них: Костянтин Жеваго, а також фігуранти так званого «Міндічгейту» Тімур Міндіч і Олександр Цукерман.

Найбільше підсанкційних підприємців зареєстровано в Криму, а також у Донецькій та Луганській областях. Частина таких осіб також має реєстрацію у Києві.

фото: You Control

Щодо строків дії обмежень, то для більшості підсанкційних осіб вони встановлені на 10 років – це 61% від загальної кількості. Ще 18% перебувають під санкціями протягом п’яти років. Водночас для 1 914 осіб санкції є безстроковими. Для частини фігурантів встановлені тривалі строки обмежень: до 30 або навіть 50 років.

