Нові штрафи для водіїв: що змінилося у 2026 році та скільки доведеться платити
Посилення контролю на дорогах України у 2026 році. Розбираємося в деталях
У 2026 році система контролю за дорожнім рухом в Україні остаточно стала цифровою. Основний акцент змістився з простої фіксації швидкості на автоматичну перевірку документів та сувору відповідальність за небезпечне водіння. «Главком» зібрав усе, що потрібно знати водієві, щоб не залишитися з порожнім гаманцем або без прав.
Головні зміни: «цифра» замість паперів
Найбільше нововведення 2026 року – автоматичний контроль автоцивілки. Поліція тепер бачить відсутність страхування в реальному часі через інтеграцію баз МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове бюро України – «Главком»). Якщо запису про поліс немає в системі – штраф виписується миттєво, навіть якщо водій не був зупинений патрулем.
Актуальні суми штрафів у 2026 році (таблиця)
|Порушення
|Сума штрафу
|Важливий нюанс
|Перевищення швидкості (+20 км/год)
|340 грн
|Діє знижка 50% при оплаті за 10 днів
|Перевищення швидкості (+50 км/год)
|1700 грн
|Ризик позбавлення права керування
|Непристебнутий ремінь / Телефон
|510 грн
|Фіксується патрульними та новими камерами
|Відсутність страховки (автоцивілки)
|850 грн
|Перевіряється автоматично за базами
|Перевезення дитини без крісла
|510 грн
|Повторно протягом року – 850 грн
|Керування без посвідчення (забули)
|425 грн
|Поліція перевіряє права через «Дію»
|Керування після позбавлення прав
|20 400 грн
|При повторному порушенні – 40 800 грн
🚩 Важливо: Багато водіїв плутають діючі штрафи з новою системою балів. Станом на зараз бали ще не нараховуються, проте Верховна Рада вже активно готує відповідний механізм.
Найсуворіші покарання за порушення ПДР
За водіння у стані сп’яніння (алкогольне, наркотичне) санкції у 2026 році залишаються безкомпромісними:
- Перше порушення: 17 000 грн та позбавлення прав на 1 рік.
- Друге порушення: 34 000 грн та 3 роки без прав.
- Третє порушення: 51 000 грн, конфіскація автомобіля та заборона керувати до 10 років.
Як оскаржити штраф через «Дію»: покрокова інструкція
Якщо ви впевнені, що не порушували правила (наприклад, камеру засліпило сонце або за кермом були не ви), у 2026 році оскаржити постанову можна без походів до суду.
Алгоритм дій:
- Перевірте терміни: У вас є лише 10 днів з моменту винесення постанови або її появи в застосунку.
- Зайдіть у «Дію»: Перейдіть у розділ Послуги → Штрафи ПДР.
- Оберіть потрібну постанову: Натисніть на неї, щоб побачити деталі (фотофіксацію, час та місце).
- Натисніть «Оскаржити»: Застосунок запропонує заповнити електронну форму. Вам потрібно буде вказати причину (наприклад: «автомобіль уже продано», «номерний знак розпізнано невірно», «за кермом була інша особа»).
- Додайте докази: Прикріпіть фото чи відео з реєстратора, які підтверджують вашу правоту.
- Підпишіть Дія.Підписом: Ваша заява автоматично піде до відповідного підрозділу поліції або суду.
Що важливо знати:
- Статус: Поки триває розгляд скарги (зазвичай до 10 днів), термін оплати штрафу призупиняється.
- Результат: Ви отримаєте push-сповіщення про рішення: штраф або скасують, або залишать чинним (у такому разі його доведеться сплатити в повному обсязі, без знижки 50%).
Що готують для водіїв найближчим часом?
Наразі в парламенті тривають дискусії щодо введення окремих великих штрафів за:
- Навмисний дрифт у межах міста – до 17 000 грн.
- Надмірний шум (гучний вихлоп) – до 34 000 грн за повторне порушення.
Порада водіям: Не забувайте, що несплата штрафу протягом 15 днів призводить до його подвоєння та автоматичного блокування банківських рахунків виконавчою службою.
Законодавча база
Усі суми штрафів та правила їх накладення регулюються наступними нормативними актами (станом на березень 2026 року):
- Перевищення швидкості, ремені, телефони: Стаття 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Саме тут прописано штрафи 340 грн, 510 грн та 1700 грн.
- Керування у стані сп'яніння: Стаття 130 КУпАП. Регулює штрафи від 17 000 до 51 000 грн та конфіскацію авто.
- Автоцивілка та цифровізація: Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності...». Згідно з оновленнями 2025-2026 років, електронний поліс є пріоритетним, а його відсутність у базі МТСБУ є підставою для штрафу за ст. 126 КУпАП.
- Штрафні бали (у розробці): Законопроєкт №12172 (та супутні ініціативи 2026 року). Наразі перебуває на стадії розгляду у Верховній Раді.
Читайте також:
- Лікарняні з 1 квітня 2026 року: що зміниться для працівників, лікарів і роботодавців
- Мобілізація з 1 квітня 2026 року: що змінилося та як це вплине на українців
- Перерахунок пенсій з 1 квітня 2026 року: кого зачепить і як зміняться виплати
- Кредитні канікули для військових 2026: як оформити, що «заморозять» та де чекати пасток
- Перевірка земельної ділянки перед купівлею: повний гід, індикатори шахрайства та пастки 2026 року
