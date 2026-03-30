Нові штрафи для водіїв: що змінилося у 2026 році та скільки доведеться платити

glavcom.ua
Нові правила контролю ПДР: у 2026 році перевірка автоцивілки та штрафи стали автоматичними
колаж: glavcom.ua, створено за допомогою ШІ

Посилення контролю на дорогах України у 2026 році. Розбираємося в деталях

У 2026 році система контролю за дорожнім рухом в Україні остаточно стала цифровою. Основний акцент змістився з простої фіксації швидкості на автоматичну перевірку документів та сувору відповідальність за небезпечне водіння. «Главком» зібрав усе, що потрібно знати водієві, щоб не залишитися з порожнім гаманцем або без прав.

Головні зміни: «цифра» замість паперів

Найбільше нововведення 2026 року – автоматичний контроль автоцивілки. Поліція тепер бачить відсутність страхування в реальному часі через інтеграцію баз МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове бюро України – «Главком»). Якщо запису про поліс немає в системі – штраф виписується миттєво, навіть якщо водій не був зупинений патрулем.

Актуальні суми штрафів у 2026 році (таблиця)

Порушення Сума штрафу Важливий нюанс
Перевищення швидкості (+20 км/год) 340 грн Діє знижка 50% при оплаті за 10 днів
Перевищення швидкості (+50 км/год) 1700 грн Ризик позбавлення права керування
Непристебнутий ремінь / Телефон 510 грн Фіксується патрульними та новими камерами
Відсутність страховки (автоцивілки) 850 грн Перевіряється автоматично за базами
Перевезення дитини без крісла 510 грн Повторно протягом року – 850 грн
Керування без посвідчення (забули) 425 грн Поліція перевіряє права через «Дію»
Керування після позбавлення прав 20 400 грн При повторному порушенні – 40 800 грн

🚩 Важливо: Багато водіїв плутають діючі штрафи з новою системою балів. Станом на зараз бали ще не нараховуються, проте Верховна Рада вже активно готує відповідний механізм.

Найсуворіші покарання за порушення ПДР

За водіння у стані сп’яніння (алкогольне, наркотичне) санкції у 2026 році залишаються безкомпромісними:

  • Перше порушення: 17 000 грн та позбавлення прав на 1 рік.
  • Друге порушення: 34 000 грн та 3 роки без прав.
  • Третє порушення: 51 000 грн, конфіскація автомобіля та заборона керувати до 10 років.

Як оскаржити штраф через «Дію»: покрокова інструкція

Якщо ви впевнені, що не порушували правила (наприклад, камеру засліпило сонце або за кермом були не ви), у 2026 році оскаржити постанову можна без походів до суду.

Алгоритм дій:

  1. Перевірте терміни: У вас є лише 10 днів з моменту винесення постанови або її появи в застосунку.
  2. Зайдіть у «Дію»: Перейдіть у розділ Послуги → Штрафи ПДР.
  3. Оберіть потрібну постанову: Натисніть на неї, щоб побачити деталі (фотофіксацію, час та місце).
  4. Натисніть «Оскаржити»: Застосунок запропонує заповнити електронну форму. Вам потрібно буде вказати причину (наприклад: «автомобіль уже продано», «номерний знак розпізнано невірно», «за кермом була інша особа»).
  5. Додайте докази: Прикріпіть фото чи відео з реєстратора, які підтверджують вашу правоту.
  6. Підпишіть Дія.Підписом: Ваша заява автоматично піде до відповідного підрозділу поліції або суду.

Що важливо знати:

  • Статус: Поки триває розгляд скарги (зазвичай до 10 днів), термін оплати штрафу призупиняється.
  • Результат: Ви отримаєте push-сповіщення про рішення: штраф або скасують, або залишать чинним (у такому разі його доведеться сплатити в повному обсязі, без знижки 50%).

Що готують для водіїв найближчим часом?

Наразі в парламенті тривають дискусії щодо введення окремих великих штрафів за:

  • Навмисний дрифт у межах міста – до 17 000 грн.
  • Надмірний шум (гучний вихлоп) – до 34 000 грн за повторне порушення.

Порада водіям: Не забувайте, що несплата штрафу протягом 15 днів призводить до його подвоєння та автоматичного блокування банківських рахунків виконавчою службою.

Законодавча база

Усі суми штрафів та правила їх накладення регулюються наступними нормативними актами (станом на березень 2026 року):

