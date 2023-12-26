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Вчені створили штучний інтелект, що вміє читати думки людей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вчені створили штучний інтелект, що вміє читати думки людей
Удосконалена технологія DeWave допоможе пацієнтам з інсультом і паралічем спілкуватися
фото з відкритих джерел

Науковці створили технологію DeWave, яка може перетворювати людські думки на текст

Австралійські вчені розробили технологію DeWave, яка може перетворювати людські думки на текст. Для цього користувачу потрібно лише вдягнути спеціальну шапочку. Про це повідомляє Science Alert.  

У тестуванні процесу читання думок узяли участь понад двадцять людей. Учасники вдягали шапочку й мовчки читали. Головний убір записував їхні мозкові хвилі за допомогою електроенцефалограми (ЕЕГ), а потім розшифровував їх у текст.

«Це дослідження – новаторська спроба перекладу необроблених хвиль ЕЕГ безпосередньо в мову, ця подія знаменує собою значний прорив у цій галузі», – сказав комп'ютерний науковець з Технологічного університету Сіднея Чін-Тенг Лін.

Наразі DeWave досягла лише трохи більш як 40% точності на основі одного з двох наборів показників у експериментах, проте це на 3% краще, ніж попередній стандарт перекладу думок із записів ЕЕГ. 

Мета дослідників – підвищити точність приблизно до 90%. Саме такий показник відповідає звичайним методам мовного перекладу або програмному забезпеченню розпізнавання мовлення.

Також зазначено, що удосконалена технологія DeWave допоможе пацієнтам з інсультом і паралічем спілкуватися та полегшить користування біонічними протезами.

Нагадаємо, напередодні чотириденного вигнання генерального директора OpenAI Сема Альтмана Кілька дослідників OpenAI (лабораторії досліджень штучного інтелекту) написали листа до ради директорів, у якому попередили про потужне відкриття у сфері штучного інтелекту, яке може загрожувати людству.

До слова, після більш ніж 37 годин переговорів цього тижня делегати від Європейської комісії, Європейського парламенту та 27 країн-членів ЄС досягли згоди щодо регулювання штучного інтелекту.

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Теги: штучний інтелект вчені інсульт

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