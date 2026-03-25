Помер 56-річний український актор Олег Гусєв

Стала відома причина смерті актора

Пішов з життя відомий український актор Олег Гусєв. Звістку про смерть актора повідомив його колега та друг гуморист Вадим Мічковський, відомий як Дядя Жора. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Вадима Мічковського.

Як повідомив Вадим Мічковський, Олег Гусєв боровся з хворобою, рідні та близькі актора чекали на його одужання. Актор помер у віці 56-років.

«Прощавай, друже. Олег... Світла памʼять світлій добрій людині. Він любив життя, людей, любив друзів і об'єднував їх навколо себе, дарував настрій. Твого великого доброго серця та позитиву хватало на всіх. Ми дуже чекали, що ти поправишся... Спочивай, Олеже. Царство небесне. Співчуття рідним і близьким», – написав Вадим Мічковський.

Вадим Мічковський повідомив про смерть Олега Гусєва фото: Іnstagram.com/dyadya_jora

За даними ЗМІ, з актором попрощалися у Свято-Троїцькому Іонінському монастирі у Києві, а поховання відбулося на Байковому кладовищі.

Олег Гусєв народився в Білій Церкві. Актор навчався у Білоцерківському національному аграрному університеті. Однак врешті Олег Гусєв обрав творчий шлях та присвятив своє життя кіно.

Помер український актор Олег Гусєв у віці 56-років фото: Oleg Gusiev/Facebook

Серед робіт Олега Гусєва ролі у стрічках: «Носоріг», «Я працюю на кладовищі», «У той області небес» і «Васька Немешаєв». Також актор грав у серіалах «Медфак», «Слідча Горчакова», «Коп з минулого» і «Життя на трьох».