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Померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга
Акторка зіграла десятки ролей в кіно та серіалах
фото: Facebook/Тетяна Шеліга

Зірка сіткому «Коли ми вдома» перебувала у важкому стані

У четвер, 3 липня, у віці 76 років померла акторка театру та кіно, заслужена артистка України Тетяна Шеліга. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її доньку Анастасію Савицьку-Шелігу.

Раніше стало відомо, що акторка перебуває у важкому стані. «Телефоном майже не користується: не знімає слухавку, не пише повідомлення тощо», – розповідала донька.

Померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга фото 1
У 1996 році Шеліга отримала звання заслуженої артистки України
У 1996 році Шеліга отримала звання заслуженої артистки України
фото: Facebook/Тетяна Шеліга

Анастасія наразі не розголошує причину смерті своєї матері. Відомо лише, що у 2022 році Шеліга перенесла складну операцію на серці – їй провели стентування через повне перекриття аорти.

Про дату й час прощання з Тетяною Шелігою близькі повідомлять пізніше.

Померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга фото 2
Померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга фото 3
Шеліга знімалась у багатьох кіно й серіалах
Шеліга знімалась у багатьох кіно й серіалах
фото: Facebook/Тетяна Шеліга

Тетяна Шеліга народилась 10 грудня 1948 року в Києві. Акторка 24 роки грала в Севастопольському театрі російської драми. А з 1995 по 2010 рік працювала в Київському академічному театрі імені Лесі Українки. У 1996 році їй надали звання заслуженої артистки України.

Шеліга також знімалась у багатьох кіно й серіалах, зокрема «Коли ми вдома», «Центральна лікарня», мюзиклі «За двома зайцями» та інших.

Нагадаємо, у суботу, 28 червня, у віці 85-ти років у Львові помер дисидент Ігор Калинець. Ігор Калинець – поет-шістдесятник, громадський діяч, політичний в’язень радянських таборів, представник десидентсько-самвидавного руху в Україні.

Також нещодавно пішов з життя колишній міський голова Одеси Руслан Боделан. Йому було 83 роки. 

До слова, у віці 90 років померла відома радянська та російська акторка театру і кіно Валентина Тализіна. Про її смерть повідомив Театр Моссовєта, де вона продовжувала виступати до останнього часу. Останніми роками Валентина Тализіна була відома не лише своїми ролями у кіно, а й жорсткою українофобською та антисемітською позицією, будучи відданою прихильницею Володимира Путіна та його політики.

Теги: серіал смерть

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