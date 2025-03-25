Японський волонтер Фумінорі Цучіко отримав посвідку на тимчасове проживання в Україні

Терехов: «Фумінорі, вітаємо тебе вдома!»

Волонтеру з Японії Фумінорі Цучіко більше не доведеться їздити за кордон, щоб продовжувати строк перебування в Україні. Як передає «Главком», про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, волонтерові зареєстрували місце проживання на основі тимчасової посвідки на проживання та оновили ідентифікаційний код.

Тепер японець зможе залишатися в Харкові та продовжувати свою волонтерську місію, допомагаючи містянам, як він робив це від початку повномасштабної війни. «Фумінорі, вітаємо тебе вдома!» – наголосив очільник міста.

Нагадаємо, 17 січня Фумінорі Цучіко заявив, що тривалий час не може одержати посвідку на проживання в Україні, тож муситиме залишити країну. ДМС пояснило, що термін законного перебування в Україні японського волонтера минув ще у грудні 2023 року, а документів, які б дозволили оформити законне проживання, він не подавав. До установи Цучіко звернувся після того, як йому заблокували рахунки в банку через незаконність перебування в країні.

Як відомо, на початку 2022-го Фумінорі Цучіко відвідував Київ, а втім, після попередження японського уряду про можливу російську агресію він виїхав до Варшави. Коли ж почалася повномасштабна війна, він повернувся до України.

Спершу японець волонтерив у столичних медичних закладах, а в червні вирушив до Харкова. Згодом Фумінорі продав своє помешкання в Токіо, повернувся з грошима та продовжив волонтерити, а водночас розпочав збір грошей, які йому надсилали переважно небайдужі японці.

Навесні 2023-го він разом з українкою Наталією Грамою відкрив FuMi Caffe – безплатний заклад на Салтівці, найбільш постраждалому від російських атак районі.

Раніше легендарний японський волонтер повідомив про спробу захопити його благодійне кафе у Харкові.

До слова, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вручили Фумінорі Цучіко відзнаку глави держави «Національна легенда України». Цією відзнакою нагороджуються громадяни, які здійснили вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність, особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служіння українському народові.