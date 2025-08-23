Головна Країна Суспільство
Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України
Із Донецької та Дніпропетровської області необхідно вивезти 17 200 дітей
фото з відкритих джерел

Ще близько 237 тисяч людей потребують евакуації з небезпечних зон, серед них – майже 17 200 дітей

У Дніпропетровській та Донецькій областях понад 200 тисяч людей потребують евакуації. Це ті люди, які проживають у небезпечних зонах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Так, у цьому році з 1 червня до 22 серпня з двох областей вивезли понад 64 тисячі осіб. Водночас досі залишається ті люди, які потребують евакуації, причому серед них багато дітей.

«Ще близько 237 тисяч людей потребують евакуації – це ті люди, які продовжують проживати в небезпечних зонах, серед них – майже 17 200 дітей», – ідеться у повідомленні.

Також у міністерстві поінформували, що транзитний пункт у Павлограді (Дніпропетровська область) є одним із ключових для евакуації. Крім того, працює новий пункт у Лозовій (Харківська область) і починає роботу ще один у Волоському (Дніпропетровська область).

«Транзитний пункт у Лозовій може прийняти 244 людини, і за три доби його роботи уже 224 людини отримали комплексну допомогу у цьому пункті. Вчора вранці у транзитному пункті перебували 17 людей. Усі інші – вирушили углиб країни у місця тимчасового розміщення», – розповіли у міністерстві.

Крім того, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що кожна область, з якої проводиться евакуація у безпечніші регіони, має партнерську область.

Так, наразі Рівненська, Кіровоградська та Київська області вже приймають евакуйованих. Водночас Вінницька і Полтавська готуються до прийому внутрішньо переміщених осіб у разі потреби.

«Ми переформатовуємо роботу транзитних пунктів так, щоб вони виконували виключно тимчасову функцію, і люди могли переміститися у безпечніші регіони впродовж доби», – наголосив Кулеба.

У міністерстві також додали, що продовжують курсувати евакуаційні потяги з додатковими вагонами.

Так, із 15 серпня вже понад 430 людей евакуювалися до Києва, Львова та Рівне. Наступні маршрути також заплановані, і додаткові евакуаційні потяги виділені.

«Укрзалізниця працюватиме над розширенням евакуаційних напрямків: потяги можуть вирушати з Павлограда та Дніпра на Полтаву, Одесу, Черкаси і Кіровоград», – сказано у дописі.

Крім того, Міністерство соціальної політики, сім'ї та ємності України, працює над організацією місць тимчасового розміщення для 2000 маломобільних осіб.

«Додатково необхідно забезпечити пряме транспортування маломобільних людей, що потребують медичної допомоги, з евакуаційних пунктів до спеціалізованих лікарень», – резюмували у міністерстві.

 

Теги: Укрзалізниця евакуація Олексій Кулеба

