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Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності армії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності армії
Під час перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування у Мінській та Вітебській областях
фото з відкритих джерел

Війська в найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав розпочати черговий етап перевірки бойової готовності Збройних сил. У ході перевірки заплановано пересування військової техніки та залучення авіації. Про це повідомляє міноборони Білорусі.

Повідомляється, що перевірка має комплексний характер. Вона дозволить визначити готовність військових частин та підрозділів виконувати завдання за призначенням.

У міноборони Білорусі зазначають, що війська в найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки.

Крім того, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, зокрема й пересіченою місцевістю.

Під час перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування у Мінській та Вітебській областях. Також передбачається залучення авіації для підтримки дій Сухопутних військ.

Раніше повідомлялося, що Білорусь готує масштабні військові навчання.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко військові навчання військові

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