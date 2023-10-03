Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності армії

Під час перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування у Мінській та Вітебській областях

Війська в найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав розпочати черговий етап перевірки бойової готовності Збройних сил. У ході перевірки заплановано пересування військової техніки та залучення авіації. Про це повідомляє міноборони Білорусі.

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Повідомляється, що перевірка має комплексний характер. Вона дозволить визначити готовність військових частин та підрозділів виконувати завдання за призначенням.

У міноборони Білорусі зазначають, що війська в найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки.

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Крім того, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, зокрема й пересіченою місцевістю.

Під час перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування у Мінській та Вітебській областях. Також передбачається залучення авіації для підтримки дій Сухопутних військ.

Раніше повідомлялося, що Білорусь готує масштабні військові навчання.