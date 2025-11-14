Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Посилення авіації: Зеленський анонсував «історичну угоду» з Францією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Посилення авіації: Зеленський анонсував «історичну угоду» з Францією
Зеленський анонсував історичну угоду з Францією
фото: Офіс президента

«Готуємо сильну угоду з Францією»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що триває співпраця України з партнерами щодо наповнення програми PURL, що дозволяє купувати американську зброю, зокрема системи ППО та ракети до них, пише Главком.

У цьому контексті Зеленський прокоментував нічну атаку та зазначив, що Patriot «дуже добре спрацювали – є збиття російської балістики». Президент продовжив: 

«Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації – готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу – історичну угоду».

Також глава української держави додав, що Україна готує угоду з Грецією щодо енергетики.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив, що Україна активно працює з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами Америки, над придбанням додаткових систем Patriot.

Нагадаємо, що у ніч на 14 листопада російські окупанти атакували Київ ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Від атаки ворога минулої ночі в столиці постраждали 36 людей. Шестеро з них перебувають у стаціонарах. Пʼятеро – у важкому стані. Загинули шість мешканців Києва.

У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада.

Теги: Франція системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шевченко: Ми знаємо, що таке смерть безневинних людей і відчуття страху за своїх рідних
Перед грою Франція – Україна Шевченко вшанував пам’ять жертв терактів у Парижі
Вчора, 16:12
У листопаді 2023 року мешканець області, перебуваючи в Одесі, навмисно знімав на мобільний телефон роботу українських військових під час відбиття обстрілу
За відео з роботою ППО тіктокер з Одещини проведе п'ять років за ґратами
6 листопада, 13:47
Франція спростувала фейк РФ про нібито відправку своїх військових до України
Французька армія розвінчала чергову вигадку Кремля
30 жовтня, 15:30
Бріжит Макрон переймається щодо свого зовнішнього вигляду, аби він не був спотворений та використаний проти неї
Психічне здоров'я Бріжит Макрон значно погіршилося: пояснення CNN
29 жовтня, 13:36
Зеленський анонсував передачу винищувачів та ракет ППО для України від союзників
Зеленський анонсував передачу винищувачів та ракет ППО Україні від союзників
26 жовтня, 23:31
Дрони ГУР проти російської ППО у Криму
Розвідники уразили російські об'єкти у Криму: подробиці операції
26 жовтня, 17:34
Наразі вісім викрадених королівських коштовностей Франції ще не знайдені
У Франції заарештовано двох підозрюваних у пограбуванні Лувру
26 жовтня, 13:12
Юлія Свириденко наголосила на невідкладній потребі посилення протиповітряної оборони
Свириденко закликала посилити ППО після атаки на Київ
25 жовтня, 14:53
Французький депутат намагався непомітно зняти коштовний годинник
«Rolex-скандал» у Франції: депутат-критик багатіїв намагався сховати дорогий годинник
22 жовтня, 22:19

Суспільство

Прикарпаття: вантажівка збила на смерть пенсіонерку
Прикарпаття: вантажівка збила на смерть пенсіонерку
Яке релігійне свято відзначається 15 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 листопада 2025: традиції та молитва
Посадовиця Хмельницької ОВА, яку звинуватили в приниженні ветеранів, записала публічне вибачення
Посадовиця Хмельницької ОВА, яку звинуватили в приниженні ветеранів, записала публічне вибачення
Атака на енергетику: у трьох областях значні знеструмлення
Атака на енергетику: у трьох областях значні знеструмлення
Коли в Україну прийдуть похолодання та мокрий сніг? Прогноз синоптикині
Коли в Україну прийдуть похолодання та мокрий сніг? Прогноз синоптикині
Пішов у військкомат у перший день війни. Згадаймо Юрія Боднарюка
Пішов у військкомат у перший день війни. Згадаймо Юрія Боднарюка

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua