Посилення авіації: Зеленський анонсував «історичну угоду» з Францією

«Готуємо сильну угоду з Францією»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що триває співпраця України з партнерами щодо наповнення програми PURL, що дозволяє купувати американську зброю, зокрема системи ППО та ракети до них, пише Главком.

У цьому контексті Зеленський прокоментував нічну атаку та зазначив, що Patriot «дуже добре спрацювали – є збиття російської балістики». Президент продовжив:

«Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації – готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу – історичну угоду».

Також глава української держави додав, що Україна готує угоду з Грецією щодо енергетики.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив, що Україна активно працює з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами Америки, над придбанням додаткових систем Patriot.

Нагадаємо, що у ніч на 14 листопада російські окупанти атакували Київ ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Від атаки ворога минулої ночі в столиці постраждали 36 людей. Шестеро з них перебувають у стаціонарах. Пʼятеро – у важкому стані. Загинули шість мешканців Києва.

У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада.