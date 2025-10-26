Розвідники уразили російські об'єкти у Криму: подробиці операції

Дрони ГУР проти російської ППО у Криму

Російська ППО на тимчасово окупованому півострові зазнала серйозного удару завдяки філігранній роботі українських дронарів

Бійці підрозділу «Примари» Головного управління розвідки Міноборони України атакували три радіолокаційні станції та десантний катер росіян у тимчасово окупованому Криму. Як інформує «Главком», про це повідомили у ГУР МО.

Так, українські дрони завдавали ударів по російських об’єктах, ухиляючись при цьому від ракет ворожої протиповітряної оборони.

🔥Дрони ГУР «Примари» уразили три РЛС та десантний катер окупантів у Криму pic.twitter.com/HgHRv8Oq3b — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 26, 2025

У результаті атаки успішно вдалося уразити:

РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 «Триумф»;

РЛС П-18 «Терек»;

РЛС 55Ж6У «Небо-У»;

десантний катер БК-16.

Раніше українська розвідка знищила новітню російську радіолокаційну систему «Валдай» у тимчасово окупованому Криму.

Також бійці Головного управління розвідки Міноборони України у ніч проти 28 серпня уразили у тимчасово окупованому Криму російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Радіолокаційний комплекс було знищено за допомогою дрона.

До слова, спецпідрозділ ГУР «Примари» на території тимчасово окупованого Криму уразив два російські гелікоптери Мі-8 та буксир.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО «А» СБУ та ССО ЗСУ уразили низку об'єктів, які працюють на війну проти України. Серед них – Феодосійський морський нафтовий термінал.