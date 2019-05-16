  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Канадські міністри у вишиванках привітали українців

    • Розсилка
    Канадські міністри у вишиванках привітали українців

    Люблю одягати свою вишиванку в чудову щорічну традицію Дня вишиванки… щоб вшанувати українську культуру. Слава Україні! - міністр імміграції Канади

    У Канаді міністр імміграції Канади Ахмед Хусен одягнув вишиванку і привітав українців із Днем вишиванки, що цього року припадає на 16 травня. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    «Люблю одягати свою вишиванку в чудову щорічну традицію Дня вишиванки… щоб вшанувати українську культуру. Слава Україні!», – написав Хусен у Twitter.

    Привітали українців із Днем вишиванки й інші міністри канадського уряду, зокрема, прем’єр Джастін Трюдо і міністр оборони Харджит Сейджан.

    Харджит Сейджан теж виклав фото, на якому він у вишиванці.

    Нагадаємо, День вишиванки - це неформальне свято, започатковане протягом останнього десятиріччя, свідомо призначене на будній день – третій четвер травня, – і не прив’язане до жодного державного чи релігійного свята, щоб засвідчити, що вишиванка – це не лише атрибут свята, а й повсякденний елемент життя українців.

    У багатьох випадках його супроводжують масові марші у вишиванках, що відбуваються на вихідних.

    Читайте також
    міністр Канада свята Twitter вишиванка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ