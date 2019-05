Канадські міністри у вишиванках привітали українців



У Канаді міністр імміграції Канади Ахмед Хусен одягнув вишиванку і привітав українців із Днем вишиванки, що цього року припадає на 16 травня. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Люблю одягати свою вишиванку в чудову щорічну традицію Дня вишиванки… щоб вшанувати українську культуру. Слава Україні!», – написав Хусен у Twitter.

Love wearing my vyshyvanka for the wonderful annual tradition of #VyshyvankaDay on The Hill to celebrate Ukrainian culture. Slava Ukraini! pic.twitter.com/wxAojgsAR6 — Ahmed Hussen (@HonAhmedHussen) 16 мая 2019 г.

Привітали українців із Днем вишиванки й інші міністри канадського уряду, зокрема, прем’єр Джастін Трюдо і міністр оборони Харджит Сейджан.

Happy Vyshyvanka Day! This week, we welcomed our Ukrainian Parliamentary interns to the Hill. Keep up the hard work, and have a great summer! pic.twitter.com/0udJj4Ka8k — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 15 мая 2019 г.

Харджит Сейджан теж виклав фото, на якому він у вишиванці.

Wishing all Ukrainian-Canadians and those around the world a happy #Vyshyvanka Day! Great to gather together with my colleagues to celebrate the rich culture and history of Ukraine. Canada's friendship and support to Ukraine is unwavering. Slava Ukraini! pic.twitter.com/QYOHZDGUhw — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) 15 мая 2019 г.

Нагадаємо, День вишиванки - це неформальне свято, започатковане протягом останнього десятиріччя, свідомо призначене на будній день – третій четвер травня, – і не прив’язане до жодного державного чи релігійного свята, щоб засвідчити, що вишиванка – це не лише атрибут свята, а й повсякденний елемент життя українців.

У багатьох випадках його супроводжують масові марші у вишиванках, що відбуваються на вихідних.