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Одеса: рятувальники борються з пожежею на ринку «Привоз» (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Одеса: рятувальники борються з пожежею на ринку «Привоз» (фото, відео)
Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки
фото: ДСНС

Цієї ночі ворог масовано атакував Одесу ударними дронами

В Одесі внаслідок ворожого нічного обстрілу пошкоджено легендарний ринок «Привоз». Наразі там вирує пожежа, палають торговельні павільйони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Одеський Привоз – це не просто ринок, це справжнє серце Одещини, де вирує життя, відчувається пульс міста. Саме там можна по-справжньому пізнати Одесу!», – написали в ДСНС.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору і «намагаються врятувати від вогню таке значиме для одеситів та кожного туриста місце».

Одеса: рятувальники борються з пожежею на ринку «Привоз» (фото, відео) фото 1
фото: ДСНС
Одеса: рятувальники борються з пожежею на ринку «Привоз» (фото, відео) фото 2
фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 24 липня російські терористичні війська здійснили масовану атаку дронів на Одесу. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Раніше у повідомленні Одеської ОВА було зазначено, що внаслідок ворожого обстрілу пожежа виникла на території торгівельних павільйонів.

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Теги: обстріл ДСНС пожежа ринок Одеса

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