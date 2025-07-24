Одеса: рятувальники борються з пожежею на ринку «Привоз» (фото, відео)

Цієї ночі ворог масовано атакував Одесу ударними дронами

В Одесі внаслідок ворожого нічного обстрілу пошкоджено легендарний ринок «Привоз». Наразі там вирує пожежа, палають торговельні павільйони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Одеський Привоз – це не просто ринок, це справжнє серце Одещини, де вирує життя, відчувається пульс міста. Саме там можна по-справжньому пізнати Одесу!», – написали в ДСНС.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору і «намагаються врятувати від вогню таке значиме для одеситів та кожного туриста місце».

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 24 липня російські терористичні війська здійснили масовану атаку дронів на Одесу. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Раніше у повідомленні Одеської ОВА було зазначено, що внаслідок ворожого обстрілу пожежа виникла на території торгівельних павільйонів.