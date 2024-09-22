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«Талібан» надіслав Москві заявку на участь у саміті БРІКС

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Талібан» надіслав Москві заявку на участь у саміті БРІКС
Росія вважає «Талібан» союзником у боротьбі з тероризмом
фото з відкритих джерел

На захід хочуть відправити віцепрем'єр-міністра та керівника політичного крила «Талібану» Абдулу Гані Барадара

Радикальне угруповання «Талібан», яке захопило владу в Афганістані, скерувало Москві заявку на участь у жовтневому саміті БРІКС, який організують у російському місті Казань. Про це пише пропагандистське видання «РИА Новости».

У листі зазначено, що на захід хочуть відправити віцепрем'єр-міністра та керівника політичного крила «Талібану» Абдулу Гані Барадара. Заявку надіслали помічникові лідера РФ Юрію Ушакову.

«Ми висловлюємо інтерес до участі у саміті делегації високого рівня, зокрема заступника прем'єр-міністра Афганістану Абдули Гані Барадара, а також мене разом з іншими учасниками», – ідеться у листі призначеного талібами міністра промисловості й торгівлі Афганістану Нуріддіна Азізі.

Більше про БРІКС

Ця міжнародна організація заснована у 2009 році в Єкатеринбурзі чотирма найбільшими за площею та населенням країнами, що розвиваються: Бразилією, Росією, Індією та Китаєм. Роком пізніше до них приєдналася Південна Африка.

На 15-му саміті до БРІКС запросили Аргентину, Ефіопію, Єгипет, Іран, ОАЕ та Саудівську Аравію. Після приходу до влади в Аргентині Хав’єра Мілея ця країна відхилила запрошення. Саудівська Аравія не приєдналася до блоку, хоча заявила, що розглядає це питання.

Країни БРІКС вважаються головним геополітичним суперником «Великої сімки» – провідних розвинутих економік світу: США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час свого виступу на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані заявив, що включений до переліку терористичних організацій у РФ афганський «Талібан» є союзником країни у боротьбі з тероризмом.

До слова, в Російській Федерації на офіційному рівні хочуть зняти з руху «Талібан» статус терористичної організації. Як зазначається, у РФ хочуть зняти статус терористичної організації з руху «Талібан». Цим зараз займається МЗС Росії, Мін’юст та інші відомства. Проте остаточне рішення буде ухвалювати Володимир Путін.

Нагадаємо, що також президент Росії Володимир Путін під час свого виступу на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані зробив цинічну заяву про перемовини з Україною,  мир та припинення вогню. Запропонований Росією варіант щодо врегулювання «кризи в Україні» може припинити бойові дії, цинічно заявив Путін. 

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Теги: Єгипет путін Саудівська Аравія БРІКС Талібан Африка президент диктатор запрошення

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