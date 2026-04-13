Прокуратура викрила схему вирощування зерна у зоні відчуження: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Прокуратура викрила схему вирощування зерна у зоні відчуження: деталі
У зоні ЧАЕС незаконно вирощували зерно
фото: Офіс Генерального Прокурора

Землі передали фірмі через неіснуюче рішення ради і роками засівали без дозволів

У Чорнобильській зоні відчуження роками незаконно використовували землі для вирощування зернових культур, що може становити загрозу для здоров’я людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Офісу генерального прокурора.

Йдеться про понад 190 гектарів землі у Вишгородському районі, які прокуратура вимагає повернути у державну власність. За даними Спеціалізованої екологічної прокуратури, три земельні ділянки, розташовані у зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення, незаконно змінили свій статус.

Зокрема, державні реєстратори перевели ці землі з державної у комунальну власність, після чого право користування було оформлено на приватну компанію без законних підстав.

Слідство встановило, що формальною підставою для таких дій стало рішення Поліської районної ради, якого насправді не існує. Крім того, зловмисники використали державні акти на землю колишнього колективного підприємства «Світанок», яке перебуває у стадії ліквідації та не має правонаступників.

У результаті з 2020 року ці ділянки використовувалися для вирощування пшениці та кукурудзи. При цьому жодних спеціальних дозволів на ведення сільськогосподарської діяльності в цій зоні не видавалося.

У прокуратурі наголошують, що така діяльність створює серйозний ризик для життя і здоров’я людей через потенційне радіаційне забруднення.

Офіс генерального прокурора вже звернувся до Господарського суду Київської області з позовом про повернення земель державі. Доводи правоохоронців підкріплені зібраними доказами, зокрема результатами експертиз.

Нагадаємо, що міжнародні партнери виділили €30 млн на відновлення об’єктів Чорнобильської атомної електростанції. Кошти спрямували на ремонт захисної арки, яку пошкодили російські окупаційні війська.

Прокуратура викрила схему вирощування зерна у зоні відчуження: деталі
Прокуратура викрила схему вирощування зерна у зоні відчуження: деталі
