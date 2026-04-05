Надія Карбунар
В Азовському морі затонуло судно з росіянами
аварії зазнало судно типу «Волго-Балт»
Суховантаж перевозив пшеницю

В Азовському морі 5 квітня затонув суховантаж після атаки БпЛА. Є загиблий та зниклі безвісти. Як інформує «Главком», про це повідомляє так званий гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.

За його словами, аварії зазнало судно типу «Волго-Балт», яке перевозило пшеницю. Екіпаж залишив борт і зумів дістатися узбережжя Херсонщини.

На березі нібито виявили дев’ять членів екіпажу, всі – громадяни РФ. Один із них, старший помічник капітана 1991 року народження, загинув. Ще двоє моряків вважаються зниклими безвісти.

За даними росЗМІ, постраждалим надають медичну та психологічну допомогу. Першими екіпаж буцімто зустріли місцеві жителі, які допомогли до прибуття служб.

Нагадаємо, Головне управління розвідки в розділі «Морські судна» порталу War&Sanctions оприлюднило перелік з 51 судна, які агресор використовує як ресурс для наповнення своєї військової казни та продовження агресії проти України.

Як повідомлялося, Москва планує збільшити кількість танкерів тіньового флоту, що експортують нафту під прапором Росії. Все через те, що країни Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки все частіше затримують ці підсанкційні судна. 

У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
