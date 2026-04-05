В Азовському морі затонуло судно з росіянами

Суховантаж перевозив пшеницю

В Азовському морі 5 квітня затонув суховантаж після атаки БпЛА. Є загиблий та зниклі безвісти. Як інформує «Главком», про це повідомляє так званий гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.

За його словами, аварії зазнало судно типу «Волго-Балт», яке перевозило пшеницю. Екіпаж залишив борт і зумів дістатися узбережжя Херсонщини.

На березі нібито виявили дев’ять членів екіпажу, всі – громадяни РФ. Один із них, старший помічник капітана 1991 року народження, загинув. Ще двоє моряків вважаються зниклими безвісти.

За даними росЗМІ, постраждалим надають медичну та психологічну допомогу. Першими екіпаж буцімто зустріли місцеві жителі, які допомогли до прибуття служб.

Нагадаємо, Головне управління розвідки в розділі «Морські судна» порталу War&Sanctions оприлюднило перелік з 51 судна, які агресор використовує як ресурс для наповнення своєї військової казни та продовження агресії проти України.

Як повідомлялося, Москва планує збільшити кількість танкерів тіньового флоту, що експортують нафту під прапором Росії. Все через те, що країни Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки все частіше затримують ці підсанкційні судна.