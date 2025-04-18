Пройшов Маріуполь та полон: бригада «Азов» отримала нового командира

Грішенков має майже 10-річний досвід служби в «Азові»

Воїн брав участь у героїчній обороні «Азовсталі», де отримав поранення в боях

Новим командиром 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії «Азов» призначили Богдана Грішенков (Пугач). Як передає «Главком», про це повідомили на сторінці Першого корпусу Нацгвардії «Азов», до якого входить однойменна бригада.

Там розповіли, що Грішенков має майже 10-річний досвід служби в «Азові» та пройшов шлях від рядового бійця до командира роти, начштабу і командира батальйону.

«Новий комбриг приймає бригаду в момент її найбільшого розвитку. Він зробить все можливе для ефективної роботи підрозділу у взаємодії з іншими бригадами 1-го корпусу НГУ «Азов», – кажуть у бригаді.

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фото: телеграм / 12-та бригада «Азов»

Нагадаємо, раніше стало відомо про формування двох корпусів у складі НГУ, один з яких створили на базі «Азову». Колишнього командира 12 бригади Дениса Прокопенка (Редіса) призначили командувачем цього корпусу.

Також в «Азові» повідомили, що до нього, як до новоствореного корпусу НГУ, увійшли:

Перша президентська бригада оперативного призначення «Буревій»;

12-та бригада спеціального призначення «Азов»;

14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина»;

15-та бригада оперативного призначення «Кара-Даг»;

новостворена 20-та бригада оперативного призначення «Любарт».

Раніше Третя окрема штурмова бригада – з'єднання Сухопутних військ ЗСУ – стала Третім армійським корпусом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну сторінку бригади.

«У День українського добровольця, заснована добровольцями в 2022 Третя штурмова стає Третім армійським корпусом під командуванням Андрія Білецького», – йдеться у повідомленні. Білецький зазначив, що у планах корпусу «змінити принципи цієї війни».

Як відомо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 3 лютого, що Україна розпочала реалізацію організаційних реформ для переходу Збройних сил на «корпусну структуру».

На початку квітня цього року Збройні сили України перейдуть на корпусну систему. Це суттєво допоможе покращити ефективність застосування військ.