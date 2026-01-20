Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Прошу хліба». У Костянтинівці пенсіонерка написала прохання до військових на снігу (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
«Прошу хліба». У Костянтинівці пенсіонерка написала прохання до військових на снігу (фото)
Оператор дрона скинув жінці у Констянтинівці хліба та смаколиків
фото: скриншот Facebook/luhanskdpsu

Оператор дрона відгукнувся на повідомлення пенсіонерки та допоміг їй

У Костянтинівці, що на Донеччині літня жінка написала на снігу повідомлення до військових. Вона просила, аби їй доставили хліба. Військовий прикордонного підрозділу «Фенікс» Максим із позивним «Малюк», який відгукнувся на її прохання, розповів про цю історію. Про це пише «Главком» із посиланням на допис третього прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

19-річний Максим розповів, що він обстежував територію Костянтинівки за допомогою дрона. Тоді він натрапив на написи на снігу. За словами військового, його зробила місцева жителька. Він бачив, як пенсіонерка виводила слова на снігу. «Його зробила бабуся. Вона писала не в сторону РФ, а в нашу. Саме нас просила», – розповів військовий.

Жінка подякувала військовим новим написом на снігу
Жінка подякувала військовим новим написом на снігу
фото: Facebook/luhanskdpsu

Після цього він сфотографував напис та попросив дозволу в керівництва, щоб допомогти жінці. Коли його прохання схвалили, він скинув мешканці Костянтинівки хліба з дрона. «Мені надіслали потім потрібні матеріали, тобто скид. І я скинув буханку хліба бабусі. Одне – хліб, друге – печиво. Ось так вийшло», – поділився Максим.

Після того як військовий скинув жінці їжу, на землі з’явилося ще одне слово: «Дякую». «Завжди, коли буду бачити такі послання, я буду на них відгукуватися. Адже це наші люди, ми зобов’язані їм допомогти. Заради них ми тут», – зазначив військовий.

Раніше «Главком» писав про те, як російські війська атакували автомобіль за допомогою FPV-дрона. В автівці в цей час перебували журналіст австрійського телеканалу ORF Крістіан Вершютц та група волонтерів. 

Повідомлялося, як очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що РФ стягує війська для захоплення вузлового міста на Добасі. За цого словами, окупанти хочуть перетворити Костянтинівку на руїни, щоб відкрити шлях до інших міст в Донецькій області. 

Читайте також:

Теги: Костянтинівка Донбас військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська стали помітно активнішими на південь від Сіверська
Важкі битви за Лиман та Сіверськ тривають. Огляд фронту
21 грудня, 2025, 16:30
Російський 3-й АК наступає на Костянтинівку, діючи у складі 6-ї мотострілецької дивізії та 72-ї окремої мотострілецької бригади
Наступ на Костянтинівку: що задумав ворог
26 грудня, 2025, 13:08
Віктор Муженко розкритикував рішення влади щодо дозволу чоловікам виїжджати з України
Ексголовком ЗСУ пояснив, чому рішення про відкриття кордону для 18-22-річних є помилковим
26 грудня, 2025, 09:34
Захарова: плани Заходу і України загрожують миру в Європі
РФ назвала західні війська в Україні «законними бойовими цілями»
8 сiчня, 13:39
«Культурні сили» дали нове звучання пророчому віршу Василя Симоненка
Об'єднати Елвіса Преслі та Василя Симоненка. «Культурні сили» представили нову пісню
9 сiчня, 12:35
Левітт ще раз для медіа окреслила наміри президента США Дональда Трампа щодо Гренландії
Білий дім запевнив, що європейські війська не вплинуть на рішення Трампа щодо Гренландії
15 сiчня, 22:52
Ворог вже сьогодні в Гуляйполі втратив понад три сотні особового складу і шість десятків одиниць техніки і озброєння
Тривають запеклі бої. Сили оборони Півдня повідомили про ситуацію в Гуляйполі
28 грудня, 2025, 17:58
Військовослужбовиця Лисиця тримає FPV-дрон
Військова розповіла, як полювала на окупанта з позивним Путін
4 сiчня, 16:15
Командир РДК Капустін подякував своїм прихильникам
Командир РДК Капустін зробив першу заяву після «воскресіння»
4 сiчня, 12:59

Суспільство

«Прошу хліба». У Костянтинівці пенсіонерка написала прохання до військових на снігу (фото)
«Прошу хліба». У Костянтинівці пенсіонерка написала прохання до військових на снігу (фото)
Голодомор, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ назвав імена призвідників трагедії 1946–47 років
Голодомор, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ назвав імена призвідників трагедії 1946–47 років
Помер засновник «Нашого Формату» Владислав Кириченко
Помер засновник «Нашого Формату» Владислав Кириченко
Петров звільнився з Національного військового меморіального кладовища напередодні закінчення бронювання
Петров звільнився з Національного військового меморіального кладовища напередодні закінчення бронювання
Загинув під час евакуації тяжкопоранених бійців. Згадаймо Героя України Юрія Юрчика
Загинув під час евакуації тяжкопоранених бійців. Згадаймо Героя України Юрія Юрчика
Росія поширює фейкові відео зі зверненнями українських військових – ЦПД
Росія поширює фейкові відео зі зверненнями українських військових – ЦПД

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua