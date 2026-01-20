«Прошу хліба». У Костянтинівці пенсіонерка написала прохання до військових на снігу (фото)

Оператор дрона відгукнувся на повідомлення пенсіонерки та допоміг їй

У Костянтинівці, що на Донеччині літня жінка написала на снігу повідомлення до військових. Вона просила, аби їй доставили хліба. Військовий прикордонного підрозділу «Фенікс» Максим із позивним «Малюк», який відгукнувся на її прохання, розповів про цю історію. Про це пише «Главком» із посиланням на допис третього прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

19-річний Максим розповів, що він обстежував територію Костянтинівки за допомогою дрона. Тоді він натрапив на написи на снігу. За словами військового, його зробила місцева жителька. Він бачив, як пенсіонерка виводила слова на снігу. «Його зробила бабуся. Вона писала не в сторону РФ, а в нашу. Саме нас просила», – розповів військовий.

Жінка подякувала військовим новим написом на снігу фото: Facebook/luhanskdpsu

Після цього він сфотографував напис та попросив дозволу в керівництва, щоб допомогти жінці. Коли його прохання схвалили, він скинув мешканці Костянтинівки хліба з дрона. «Мені надіслали потім потрібні матеріали, тобто скид. І я скинув буханку хліба бабусі. Одне – хліб, друге – печиво. Ось так вийшло», – поділився Максим.

Після того як військовий скинув жінці їжу, на землі з’явилося ще одне слово: «Дякую». «Завжди, коли буду бачити такі послання, я буду на них відгукуватися. Адже це наші люди, ми зобов’язані їм допомогти. Заради них ми тут», – зазначив військовий.

