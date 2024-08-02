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Одесити проти перейменування вулиць у місті? Мер зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Одесити проти перейменування вулиць у місті? Мер зробив заяву
Труханов влаштував опитування у своєму Telegram-каналі щодо назв топонімів
фото: Depo.Херсон

Кіпер заявив, що наразі Одеса має можливість відірватися від імперських наративів

Кількість місцевих жителів, які проти перейменування топонімів в Одесі, переважає над тими, хто за, у 1603 голоси. Про це свідчить опитування мера міста Геннадія Труханова у своєму Telegram-каналі.

«Минула доба, і голосування на моєму Telegram-каналі завершено. Як ви бачите проти перейменування 95.278 голосів, 93.641 – за. Отже, перевага варіанту проти перейменування у 1603 голоси», – йдеться у повідомленні.

Мер Одеси зауважив, що в опитуванні взяли участь не лише місцеві жителі.

«Я вдячний усім, хто взяв участь в опитуванні: жителям Одеси, Києва, Тернополя, Львова, Вінниці, Жмеринки, Варшави, Берліну, Монреаля, Чикаго та інших! Нам дуже приємно, що ви переймаєтесь долею нашого міста, але все ж таки наголошую: долю Одеси повинні вирішувати справжні одесити», – зауважив Труханов.

Також очільник міста додав, що небажання одеситів перейменовувати топоніми свідчать також опитування в інших Telegram-каналах Одеси.

Одесити проти перейменування вулиць у місті? Мер зробив заяву фото 1
Одесити проти перейменування вулиць у місті? Мер зробив заяву фото 2

Водночас очільник Одеської ОДА Олег Кіпер виступив за перейменування вулиць у місті.

«У нинішніх реаліях в українському місті не місце вулицям на честь людей, що отримували з рук Путіна медалі або співпрацювали з КДБ чи оспівували Радянський Союз з імперією», – заявив Кіпер.

Чиновник додав, що наразі Одеса має можливість відірватися від імперських наративів.

«Саме зараз південній перлині України випав історичний шанс відірватися від імперських наративів та бути сучасним культурно незалежним українським містом, а не жити минулим. А якщо комусь дуже кортить прогулюватися вулицями з імперськими/радянськими назвами – є Москва та Уфа, а не українська Одеса. В Одесі такого не буде»», – наголосив Кіпер.

Нагадаємо, що міська влада Одеси вирішила перейменувати низку вулиць міста. Думська площа в Одесі тепер називатиметься Біржовою, проспект Гагаріна – Лесі Українки, а бульвар Жванецького – Військово-Морських сил.

Згодом розпорядження голови Одеської ОВА Олега Кіпера про перейменування бульвару Жванецького викликало у соцмережах суперечки. Дехто підтримує зміну назву топоніма, інші ж навпаки проти.

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Теги: вулиця Одеса Одещина Геннадій Труханов декомунізація Україна

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