Промова Зеленського на Генасамблеї ООН: головні тези

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Промова Зеленського на Генасамблеї ООН: головні тези
Президент заявив, що зупинити Путіна зараз дешевше
фото: reuters

Президент наголосив, що Україна має дрони, які можуть пролітати від 2 тис. до 3 тис. км

Сьогодні, 24 вересня, президент України Володимир Зеленський виступив під час загальних дебатів Генасамблеї ООН. «Главком» наводить головні тези, які пролунали. 

 «Ніхто, окрім нас самих, не може гарантувати нашу безпеку. Гарантії забезпечують тільки міцні союзи, сильні партнери і власна зброя», – наголосив президент.

За словами Зеленського, наразі така реальність, що зброя вирішує, хто виживе. Він додав, що міжнародне право не діє повною мірою без потужних друзів. «Навіть наявність друзів не спрацює без зброї. Єдина гарантія безпеки – друзі і зброя», – сказав президент.

«Зупинити цю війну зараз – значно дешевше, ніж будувати потім бункери для усієї критичної інфраструктури», – зазначив голова України.

Зеленський додав: «Мине не так багато часу, коли з'являться дрони, які будуть нападати на критичну інфраструктуру абсолютно самостійно, без участі людини. Нам потрібні правила щодо застосування ШІ у зброї. Це так само терміново, як і зупинка поширення ядерної зброї. Зараз питання лише в тому, хто першим створить простий дрон, який доставлятиме ядерні боєголовки. І ми усі повинні застосувати можливості, щоб зупинити агресора. Лише тоді є ймовірність, що ця гонка озброєнь не перетвориться на катастрофу».

Зокрема, президент наголосив, що Україна має дрони, які можуть пролітати від 2 тис. до 3 тис. км.

Нагадаємо, 23 вересня президент США Дональд Трамп виголосив промову на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Його зустріли на трибуні оплесками. Він вихваляв прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому.

Також 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Зеленський позитивно оцінив її.

