Голлівудська акторка привітала українських бойових медиків зі святом (фото)

Оксана Лада подякувала бойовим медикам українською мовою

Акторка українського походження Оксана Лада, відома за роллю у популярному серіалі «Клан Сопрано», привітала Перший окремий медичний батальйон ЗСУ з Днем медичного працівника. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис зірки в Instagram.

Оксана Лада висловилася про мужність бойових медиків, які щодня рятують життя. Зірка подякувала батальйону за їхню працю та людяність.

«Є люди, які творять історію. І є люди, які роблять усе, щоб хтось дожив до того, аби її побачити. Серед них – герої Першого окремого медичного батальйону України. Вони біжать у дим. Зупиняють кровотечу. Беруть тебе за руку, коли страх бере гору. Вони борються до останньої миті заради ще одного врятованого життя. Без гучних заголовків. Без оплесків. Лише мужність. Дякую вам за те, що нагадуєте світу, який вигляд має людяність», – написала вона.

Оксана Лада привітала Перший окремий медичний батальйон ЗСУ з Днем медичного працівника фото: Іnstagram/oksana_ladaofficial

На фото, якими поділилася Оксана Лада, вона одягла футболку з емблемою батальйону, а також показала патчі з вишитими військовими-котиками.

Оксана Лада одягла футболку з емблемою Першого окремого медичного батальйону ЗСУ фото: Іnstagram/oksana_ladaofficial

За словами акторки, вона «з гордістю носить цю футболку». «Слава Україні! Дякую, герої-котики», – додала Оксана Лада українською мовою.

На привітання зірки відреагували у батальйоні та подякували їй за слова підтримки. «Щиро дякуємо за ваші добрі слова та підтримку! Дуже зігріває серце знати, що українських медиків підтримують люди з усього світу», – йдеться у коментарі.

Як писав «Главком», з 2023 року українські медики відзначають своє професійне свято у нову дату – 27 липня. Це рішення було ухвалено з метою відмежуватися від російської пропаганди та вшанувати наших медиків, які продовжують рятувати життя під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, акторка Оксана Лада, відома за роллю Ірини Пельциної у культовому серіалі «Клан Сопрано», поділилася болючою втратою – на війні загинув її двоюрідний брат. Він став на захист України ще 2014 року. Після повернення він вступив до військового інституту та став офіцером. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, знову пішов служити. Його не стало декілька років тому.