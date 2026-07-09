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Міністерство оборони відреагувало на скандал із ТЦК у Львові

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міністерство оборони відреагувало на скандал із ТЦК у Львові
У Львові стався масштабний конфлікт з військовими ТЦК
фото: скриншот з відео

Міноборони: Правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності

Міністерство оборони засудило сутичку натовпу із військовими ТЦК у Львові 8 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву відомства.

«Вчорашній напад на військовослужбовців у Львові є неприпустимим. Як і будь-які інші напади на представників Сил оборони. Позиція Міноборони послідовна – перед законом рівні всі. Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії», – йдеться у повідомленні.

Міністерство наголосило, що єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог.

«Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення і цей процес триває. Очікуємо від правоохоронних органів належної оцінки ситуації у Львові. Правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт за участю працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і місцевих жителів.

Львівський обласний ТЦК та СП закликав громадян не піддаватися на ворожі провокації та не перешкоджати військовослужбовцям та поліції виконувати свої законні обовʼязки.

Згодом мер Львова Андрій Садовий засудив дії натовпу, який увечері 8 липня влаштував сутичку із військовими ТЦК. Він зауважив, що наразі Росія найбільше зацікавлена в тому, щоб українці почали воювати між собою, адже будь-який внутрішній конфлікт миттєво стає інструментом ворожої пропаганди.

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Теги: Міноборони Львів скандал мобілізація

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