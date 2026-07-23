«Аналог ChatGPT». ЗСУ презентували новий винахід

Нейромережа має скоротити час ухвалення рішень під час планування бойових дій із кількох годин до кількох хвилин

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України презентував інтелектуально-інформаційну систему «Марічка». Вона має скоротити час, який командири витрачають на аналіз даних та ухвалення рішень під час планування бойових дій. Про це на брифінгу повідомив начальник інституту Юрій Клят, передає «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами Клята, нині командири бригад і полків можуть витрачати на ухвалення рішення від шести до 12 годин. За цей час вони опрацьовують близько 20 документів. Використання системи «Марічка» має скоротити цей процес до кількох хвилин.

Клят пояснив, що система працює за принципом, схожим на ChatGPT. Вона централізовано збирає та аналізує інформацію, автоматично розраховує співвідношення бойових потенціалів і моделює можливі варіанти розвитку подій. Водночас остаточне рішення залишається за командиром.

«Марічка» призначена для збору, обробки та перевірки даних, автоматичного розрахунку співвідношення сил і засобів, оцінки необхідних ресурсів та можливих втрат. Крім того, система може моделювати бойову обстановку на інтерактивній мапі та оперативно повідомляти про її зміни.

Назву системі дали на честь українського жіночого імені. Представники інституту зазначили, що під час випробувань «Марічка» успішно виконала поставлені завдання на тестових даних.

Наразі розробники продовжують тестувати систему та навчати нейромережу. Також вони працюють над захистом каналів передачі інформації та інтеграцією документів із грифами «Для службового користування» і «Таємно». Наступним етапом має стати робота з інформацією вищого рівня секретності.

Очікується, що система підвищить ефективність роботи командирів та командних пунктів рівня бригади, армійського корпусу й угруповання військ. Водночас технічні характеристики «Марічки» з міркувань безпеки не розголошуються.

Заступник Головнокомандувача ЗСУ, бригадний генерал Андрій Лебеденко додав, що елементи штучного інтелекту вже використовують у дронах та системах управління окремими видами озброєння.

Нагадаємо, НАТО починає використовувати систему штучного інтелекту Maven Smart System (MSS NATO), розроблену американською компанією Palantir Technologies, для моніторингу ситуації на східному фланзі Альянсу та відстеження переміщень російських військ.

До слова, розробка компанії SkyFall демонструє, наскільки швидко Україна впроваджує технології штучного інтелекту для захисту від російських атак. Оскільки Росія майже щодня запускає по українських містах ударні дрони, Київ шукає нові способи протидії цій загрозі.