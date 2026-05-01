Ураження аеродрому в Челябінську. Мадяр назвав кількість знищених літаків

Ураження винищувачів-бомбардувальників Су-34 і винищувачів п’ятого покоління Су-57 важливе для зниження ударного потенціалу противника

За словами командувача Сил безпілотних систем, уражено чотири ворожі літаки

Дрони Сил безпілотних систем уразили два винищувачі Су-57, один винищувач-бомбардувальник Су-34 та ще один літак Су невстановленої модифікації на аеродромі «Шагол» у місті Челябінськ РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді на псевдо Мадяр.

Українські воїни 25 квітня уразили декілька винищувачів Су-57 і винищувач-бомбардувальник Су-34. У результаті супутникової дорозвідки Генштабом підтверджено влучання щонайменше трьох засобів глибинного ураження з різними ступенями ушкоджень літаків.

«На супутниковому знімку зафіксовані залишки знищеної машини обслуговування літаків, яка розміщувалася між літаками Су-57. Після нанесення ураження подзьобані літаки були переміщені в інші, закриті частини аеродрому», – каже він.

Мадяр наголосив, що ураження багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34 та винищувачів п’ятого покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу противника. За його словами, Су-34, як основна ударна платформа, здатна нести широкий спектр керованих бомб та ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об’єктах та цивільних цілях з відстані до 1000 км.

Командувач Сил безпілотних систем наголосив, що кожен знищений Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення та зниження навантаження на системи ППО.

Мадяр додав, що Су-57, як найсучасніший російський винищувач з технологіями зниженої помітності, становить особливу загрозу для авіації та систем протиповітряної оборони. «Орієнтовна ціна одного Су-34 становить $35–50 млн. Вартість Су-57 — $100–120 млн за одиницю», – пояснив військовий.

Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, бійці Сил безпілотних систем уразили російські літаки Су-57 і Су-34.

Раніше стало відомо, що бійці спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України провели успішну спецоперацію на військово-морській базі чорноморського флоту РФ у Севастополі, а також на військовому аеродромі «Бельбек». Внаслідок атаки було пошкоджено літак МіГ-31.

Як повідомлялося, Сили безпілотних систем спільно з Головним управлінням розвідки провели спецоперацію в окупованому Криму. В результаті серії точних ударів ворог втратив стратегічно важливу базу безпілотників, дефіцитний транспортний літак та сучасну радіолокаційну систему.

До слова, унаслідок ураження об'єктів 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса Новгородської області РФ 17 березня було пошкоджено літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.