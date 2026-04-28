Прибуток однієї з найбільших металургійних компаній РФ за квартал скоротився у 370 разів

Випуск сталі скоротився на 4%, а чавуну – на 1%
За підсумками першого кварталу чистий прибуток «Северстали», однієї з найбільших компаній металургійної галузі РФ, впав у 370 разів – з 21,07 млрд рублів до 57 млн рублів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Виторг за вказаний період впав на 19%, до 145 млрд рублів, а EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків за кредитами та амортизації) – на 54%, до 17,94 млрд.

Компанія пояснила, що до таких результатів призвело падіння цін на металургійну продукцію та зростання частки напівфабрикатів у портфелі продажів. Випуск сталі скоротився на 4%, а чавуну – на 1%.

Начальник відділу по роботі з інвесторами компанії «Северсталь» Микита Клімантов пояснив, що «головна причина падіння виручки це криза на російському ринку».

«Попит слабкий, і він продовжує падати. У перші три місяці попит на металопродукцію впав ще на 15 % порівняно зі слабким рівнем 2025 року. Виходить, що попит падає вже третій рік поспіль», – сказав Клімантов.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін спробував пояснити падіння російського ВВП на початку року погодними умовами та особливостями календаря. Проте реальний стан справ виглядає інакше: експерти констатують зростаючу ізоляцію російської економіки, яка дедалі глибше занурюється в системну кризу.

За інформацією СЗР України, фінансова система РФ функціонує в режимі «керованого хаосу», де справжні показники свідомо маскуються на державному рівні.

Навіть стрибок цін на нафту, спровокований напруженістю між США та Іраном, не став рятівним колом – структурні дефекти економіки виявилися сильнішими за нафтові надприбутки.

